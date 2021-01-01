Alex Ferguson'a göre Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur?

Alex Ferguson'a Süper Lig'in şampiyonunu belki şuan soramayız ancak, tarihe geçen sözüyle Süper Lig'i kıyaslayabiliriz. İyi savunma şampiyon yapar mı?

HABER | Burak Özdemir @burakozdemr

26 yıl boyunca Manchester United'ın menajerliğini yapan Sir Alex Ferguson, elde ettiği başarılarla dünya futbol tarihinde ulaşılması zor bir yere sahip.

Manchester United ile birçok başarı elde eden İskoç antrenör, takım savunmasının önemine vurgu yaparak; "Hücum maç kazandırır, savunma ise şampiyonluk..." diyor.

Futbol tarihinin gördüğü en iyi menajerlerden biri olan Alex Ferguson'ın bu sözü Süper Lig için geçerli mi, ya da ne kadar geçerli?

Süper Lig'in son 19 sezonunda durum ne?

Süper Lig'de 2001/2002 sezonu dahil olmak üzere geçen 19 sezonda Alex Ferguson'ın bahsettiği gibi en iyi savunma yapan takımlar, 11 kez sezonu ligi şampiyon olarak tamamladı.

Süper Lig'in son 19 sezonunda en iyi savunmaya sahip olan takımların şampiyonluk oranı % 57.89.

Bu 19 sezonda en iyi hücumu yapan takımlar 12 kez şampiyon olurken, bu 19 sezonun 6'sında şampiyon olan takımlar ise hücum ve savunma rakamlarının ikisinde de lider durumdaydı.

SEZON ŞAMPİYON EN İYİ HÜCUM EN İYİ SAVUNMA 2001/2002 Galatasaray Galatasaray (75 gol) Galatasaray-Fenerbahçe (31 gol) 2002/2003 Beşiktaş Gençlerbirliği (76 gol) Beşiktaş (21 gol) 2003/2004 Fenerbahçe Fenerbahçe (82 gol) Trabzonspor (38 gol) 2004/2005 Fenerbahçe Fenerbahçe (77 gol) Fenerbahçe (24 gol) 2005/2006 Galatasaray Fenerbahçe (90 gol) Galatasaray-Fenerbahçe (34 gol) 2006/2007 Fenerbahçe Fenerbahçe (65 gol) Fenerbahçe (31 gol) 2007/2008 Galatasaray Fenerbahçe (72 gol) Galatasaray (23 gol) 2008/2009 Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe (60 gol) Sivasspor (28 gol) 2009/2010 Bursaspor Bursaspor (65 gol) Bursaspor (26 gol) 2010/2011 Fenerbahçe Fenerbahçe (84 gol) Trabzonspor (23 gol) 2011/2012 Galatasaray Galatasaray (69 gol) Galatasaray (24 gol) 2012/2013 Galatasaray Galatasaray (66 gol) Galatasaray (25 gol) 2013/2014 Fenerbahçe Fenerbahçe (74 gol) Galatasaray (32 gol) 2014/2015 Galatasaray Bursaspor (69 gol) Fenerbahçe (29 gol) 2015/2016 Beşiktaş Beşiktaş (75 gol) Fenerbahçe (27 gol) 2016/2017 Beşiktaş Beşiktaş (73 gol) Başakşehir (28 gol) 2017/2018 Galatasaray Fenerbahçe (78 gol) Galatasaray (33 gol) 2018/2019 Galatasaray Beşiktaş-Fenerbahçe (72 gol) Başakşehir (22 gol) 2019/2020 Başakşehir Trabzonspor (76 gol) Başakşehir (34 gol)

Bu sezon durum ne?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla takım sayısını gelecek sezon 20'ye sabitlemek için 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de zirve yarışı 4 takım arasında geçiyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk adayı olduğu bu 4 takım arasında en iyi hücuma sahip olan, yani fazla rakip kalelere gol atan takım 66 golle Beşiktaş... Siyah - beyazlılar 31 karşılaşmada 66 kez gol sevinci yaşadı.

En iyi savunmaya sahip olan takım ise, 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gören Galatasaray... Fatih Terim'in öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta rakiplerine 30 kez gol izni verdi.

Sezon başından beri takım savunması anlamında ligin en başarılı takımı olan Galatasaray'da son haftalarda büyük bir düşüş var. Sarı - kırmızılılar kalesinde gördüğü bu 30 golün 11'ini son 5 maçta yedi.