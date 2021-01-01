Marcao'dan Mustafa Cengiz'i kızdıracak Fatih Terim sözleri

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan Marcao, imza töreninin ardından Galatasaray TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Marcao, 2024 yılına kadar yeni sözleşmeye imza attı. Başarılı oyuncu imzanın ardından kulüp televizyonuna konuştu.

Marcao neler söyledi?

Galatasaray TV'ye konuşan 24 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'i bir baba gibi gördüğünü belirtti.

"Çok mutluyum, 3 yıl daha buradayım. Galatasaray'da çok şey öğrendim, sevgiyi öğrendim. Bugün mutluluktan başka bir şey söyleyemem.

"Galatasaray'a transfer olduğum ilk andan itibaren en büyük amacım bu takıma fayda sağlamaktı. Son dakikaya kadar mücadele ettiğimiz Kasımpaşa karşılaşmasını en unutulmaz maçlar arasına koyabilirim.

"Çok zor şartlar altında ve çamur içinde bir sahada oynadık. Penaltı kararı verildikten sonra ceza sahasının inanılmaz çamurlu olduğunu fark ettim. Bu durumda Mostafa'nın penaltıyı kaçırabileceğini düşündüm.

"Mostafa'nın işini kolaylaştırmak ve maçı kazanma duygusuyla çamuru elimizle temizledik.

"Bu sezon birçok şeyle mücadele ettik. Sakatlıklar yaşadık, taraftarlarımız bizimle değildi ve ne yazık ki hakemler kararlarında objektif değildi. Adil bir sezon olmadı.

"Ama sonuna kadar mücadele eden ve pes etmeyen bir Galatasaray vardı. Averajla şampiyonluğu kaçırdık. Bundan dersler çıkardık. Bunlar bize gelecek sezon faydalı olacak.

"Taraftarlar bizim için çok önemli. Umarım salgın şartları olumluya doğru gider ve onlara kavuşuruz. Onlar döndüğünde yeniden başarılara imza atacağız.

"Fatih Terim için bir parantez açmak istiyorum. Tabiri caizse onu bir baba olarak görüyorum. Ben küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdan buraya geldim. O dönemler birçok kişi bana inanmıyordu. Taraftarlarımızdan ve yöneticilerimizden de bana inanmayanlar olmuştur.

"Aleyhimde çıkan yazılar vardı ama beni keşfeden, bana güvenen kişi Fatih Terim hocamdır. Ona teşekkür ediyorum. Onu bir hoca olarak değil bir baba olarak görüyorum. Her antrenmanda benimle özel olarak ilgilendi, sahada neler yapmam gerektiği yönünde uyarılarda bulundu ve bu seviyeye onun sayesinde geldim.

"Sadece benimle değil ailemle de çok ilgilendi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."