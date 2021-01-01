Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Kendisine acil şifalar diliyorum

Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenlemişti. Başkan Cengiz yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'i eleştirerek kendisiyle yola devam etmeyeceğini ifade etmişti.

Başarılı çalıştırıcı Fatih Terim sessizliğini bozdu.

Fatih Terim neler söyledi?

Tecrübeli antrenör kendisine ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Cengiz'e yanıt verdi.

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

"Ancak; mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla."

Fatih Terim, Dursun Özbek döneminde göreve gelmesine rağmen kısa bir süre sonra başkanlık seçimini Mustafa Cengiz kazanmıştı. Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de iki kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Geçen sezon zirvenin gerisinde kalan sarı - kırmızılılar bu sezon ise şampiyonluğu averajla kaybetti.