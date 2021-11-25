Pep Guardiola'dan PSG maçı sonrası Bernardo Silva övgüsü
Şampiyonlar Ligi'nde evinde konuk ettiği PSG'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola karşılaşmanın ardından yıldız oyuncusu Bernardo Silva'yı övdü.
Galibiyet golünün asistini yapan Portekizli yıldızın yeteneğine vurgu yapan Guardiola, oyuncusunun kalitesini ortaya koyduğunu söyledi.
Ne söylendi?
Manchester City'nin PSG'yi yıkmasını sağlayan gole imzasını atan Gabriel Jesus, gol pasını veren arkadaşını överken, "Bernardo bu. Kalitesini biliyorum. O yüzden pası bekledim ve pozisyonu güzel bir şekilde bitirdim. Harika bir pastı" dedi.
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Guardiola da takımının sahadaki boşlukları iyi kullandığına dikkat çekerken, Bernardo Silva'nın kalitesini konuşturduğunu söyledi.
Büyük resim
PSG karşısında elde edilen zaferle gruptan çıkmayı garantileyen Manchester City, Leipzig ile oynayacağı son maçta bazı oyuncularını dinlendirme şansına sahip olacak.
Bu skorla aynı zamanda Parc des Princes'ta alınan 2-0'lık yenilginin rövanşını da alan Manchester City, geçen sezon finalde Chelsea'ye kaybettiği kupayı bu sezon ne denli istediğini bir kez daha gösterdi.
Bu City'nin Şampiyonlar Ligi'ne birinci torbadan katıldığı beşinci sezon ancak henüz kupaya ulaşmayı başaramadılar.
Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de üç kez mutlu sona ulaşan İngiliz devinin bu sezonki bir numaralı hedefi hiç şüphesiz en büyük kupa olacak.