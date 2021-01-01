Pep Guardiola: Büyük kulüplerde kazanmak daha kolay

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İngiliz devinin başında 8 kupa kaldırdı ancak bunun kolay olduğunu söylüyor.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Tottenham ile karşı karşıya geldi. Tottenham, Aymeric Laporte'nin 82. dakikada bulduğu tek golle mağlup olurken Manchester City kupaya uzanan taraf oldu.

İngiliz devinin menajeri Pep Guardiola, 2017-18 sezonundan bu yana dördüncü kez aynı kupanın sahibi oldu.

Ancak Pep Guardiola, büyük takımlarla başarı elde etmenin kolay olduğunu söylüyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Pep Guardiola büyük kulüplerle çalıştığını vurgulayarak kazanmanın daha kolay olduğunu belirtiyor.

"Büyük kulüplerde bulundum: Barcelona, Bayern Münih, Manchester City... Bu yüzden kazanmak daha kolay."

Ayrıca Guardiola uzun bir aradan sonra kısmî de olsa statta taraftarları görmekten memnun.

"Stat dolu değil ama taraftarlar harikaydı."

"Bugün üst üste dördüncü İngiltere Lig Kupası'nı kazandığımız için inanılmaz derecede mutluyuz."

"Maçı kazanmaya çalıştık ve çok fazla şans yarattık."

"Bazı şanslar yakaladılar ama genel olarak iyi bir maç çıkardık."

Guardiola'nın gurur listesi

Pep Guardiola, İngiltere Lig Kupası'nı kaldırmasının ardından bu kupayı dört sezon üst üste kazanan ilk teknik direktör oldu.

Premier Lig'de ikinci sıradaki Manchester United ile arasında 10 puan fark olan Maviler, şampiyonluğun da muhtemel sahibi.

Manchester City'nin lig şampiyonluğunu kazanması halinde Guardiola, İngiliz devinin başındaki üçüncü şampiyonluğunu yaşayacak.

Çarşamba günü ise Manchester City, Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile 10 yıl önce kupa kaldırmasından bu yana zafere ulaşamadı.

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