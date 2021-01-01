Bayern Münih, Julian Nagelsmann için teklif götürdü, RB Leipzig 30 milyon euro talep etti

Bayern Münih'in, Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann ile ilgilendiği biliniyordu. Leipzig, hocası için rekor bir bonservis bedeli istedi.

Almanya futbolunda domino taşı etkisi devam ediyor.

Her şey Almanya Milli Takımı'nda uzun yıllardır çalışan Joachim Löw'ün ayrılık kararıyla başladı. Tecrübeli teknik direktör Euro 2020 sonrasında görevinden ayrılacak. Koltuk için en kuvvetli aday ise Hansi Flick olacak.

Flick, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurdu. Flick'in Almanya Milli Takımı'na geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sefer de teknik direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih oldu. Bavyera ekibinin listesinin ilk sırasında ise genç bir isim var.

Julian Nagelsmann için rekor istek

Bayern Münih bir süredir RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ile ilgili temaslara başlamıştı. SPOX ve Goal'ün edindiği bilgiye göre RB Lepizig, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Nagelsmann'ı serbest bırakmak için Bayern Münih'ten 30 milyon euro istedi.

Bu istek karışılık bulursa bir rekor kırılacak. Zira dünya futbolunda herhangi bir teknik direktör için böylesine yüklü bir miktar ödenmedi.

Leipzig , Pazar günü Stuttgart ile kritik bir maça çıktı. Stadyuma maçı izlemeye gelen CEO Oliver Mintzlaff ve sportif direktör Markus Krösche, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını cevaplamak istemedi.

Kıvılcımı Lothar Matthäus yakmıştı

Bayern Münih'in eski kaptanlarından ve Almanya Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncu olan Lothar Matthäus, geçen hafta Sky'da yaptığı açıklamada FC Bayern ile Nagelsmann'ın menajerleri arasında temas olduğunu açıkça belirtmişti.

Matthäus, "Elbette doğrudan Julian Nagelsmann ile konuşmadılar ancak onun tarafıyla konuşmaya başladılar. Sanırım ve Julian Nagelsmann'ın Hansi Flick'in yerini alacağına ikna oldum" demişti.

Julian Nagelsmann'ın kariyeri

1987 doğumlu Nagelsmann henüz 29 yaşında Hoffenheim'in başına geçerek Bundesliga kariyerine başladı.

Mavi-beyazlı takımda 136 maça çıktı ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne soktu.

Genç teknik direktör geçen sezonun başında ise RB Leipzig'in başına geçti ve ilk sezonunda takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı.

Leipzig ile 90 maça çıkan Nagelsmann, bu sezon takımını şampiyonluk potasında tutmaya devam ediyor. Ligin bitmesine üç hafta kala, Leipzig Bayern'in yedi puan grisinde ikinci sırada yer alıyor.