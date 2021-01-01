Pep Guardiola: Bana Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam gerektiğini söylediler

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi kupasını İngiliz ekibine kazandırmak için istekli.

Pep Guardiola, 2016'da Bayern Münih'ten Manchester City'ye ilk geldiğinde aldığı mesajı unutmadı: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanın yoksa başarılı sayılmazsınız."

Manchester City, Şampiyonalar Ligi'nde Borussia Monchengladbach'ı Kevin de Bruyne ile İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibi zaferin mutluluğunu yaşarken karşılaşmada birçok rekor kırıldı.

Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan 4. teknik direktör olurken Manchester City de karşılaşmadaki ilk golü ile bu sezon tüm kulvarlarda 100. golüne ulaştı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi sınavı şimdiye kadar başarıyla geçtiler ancak çeyrek finalde muhtemelen bir Avrupa deviyle karşılaşacaklar.

Pep Guardiola ne dedi?

Pep Guardiola karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Geldiğim ilk yıldan itibaren bana Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam gerektiğini söylediler."

"Şampiyonlar Ligi her zaman omuzlarımızdaydı ama bununla ilgilenmiyorum. Futbolda hak ediyorsan devam edersin. Hak etmiyorsan yapamazsın."

"Yarı finale kalmayı düşünmüyorum. İyi bir ilk maç ve iyi bir ikinci maçı düşünüyorum."

"Ne kazanacağınızı düşünürken ne yapmanız gerektiğini unutursunuz. Rakibimize, oyun şeklimize, ilkelerimize ve nasıl oynamak istediğimize odaklanıyorum."

Manchester City'yi en bekliyor?

Premier Lig'de son iki maçını kazanan Manchester City, 3 Nisan'da Leicester City ile karşılaşacak.

Maviler Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor.

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