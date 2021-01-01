Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Jose Mourinho'yu geçti

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchenladbach'ı yenerken menajer Pep Guardiola da karşılaşmaya adını yazdırdı.

Manchester City'nin Borussia Mönchenladbach ile oynadığı maçta Pep Guardiola da kariyerinde ilki gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı Kevin de Bruyne ile İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 geçti. Manchester City karşılaşmadaki ilk golü ile bu sezon tüm kulvarlarda 100. golüne ulaştı.

Pep Guardiola ile kariyerinde çalıştırdığı takımlar ile 2008-2009 yıllarından bu yana her sezon resmî maçlarda 100 ve üzeri gol kaydetti.

Ayrıca Guardiola, Alman ekibi karşısında kariyerinde basamak atladı. İspanyol teknik adam Jose Mourinho'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kazanan 4. teknik direktör oldu.

Teknik Direktörler Şampiyonlar Ligi'nde Kazanılan Maç Alex Ferguson 102 Carlo Ancelotti 89 Arsene Wenger 86 Jose Mourinho 81

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 7 maçında kalesinde gol görmeyen Manchester City, AC Milan ve Arsenal'ın ardından kalesinde en az golü gören üçüncü takım oldu.

Manchester City'yi en bekliyor?

Premier Lig'de son iki maçını kazanan Manchester City, 3 Nisan'da Leicester City ile karşılaşacak.

Maviler Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor.

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