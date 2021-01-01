Chelsea Menajeri Tuchel'den Timo Werner yorumu: Ne işe yarıyor?

Alman menajer, gol sıkıntısı çeken Timo Werner'in, bu konuyu dert edinmesinin bir işe yaramadığını söyledi.

Geçtiğimiz yaz RB Leipzig'den transfer edilen Timo Werner, Chelsea'de zorlu bir ilk sezon geçiriyor.

Alman forvet, 2021'de Premier Lig'de sadece 1 gol attı ve kasım ayının başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'e karşı oynanan mücadeleden beri topu ağlarla buluşturamadı.

Gol atamadığı için eleştirilerin odağında olan Werner ile ilgili çıkan haberlere, Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in bir yanıtı var. Alman menajer, Timo Werner'ın Londra kulübündeki geleceğiyle ilgili spekülasyonlara güldü ve muhabirleri transfer söylentileri yerine kitap okumaya çağırdı.

Timo Werner ne söyledi?

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Thomas Tuchel'e, 25 yaşındaki oyuncunun Almanya'ya dönüp dönmeyeceği ve Chelsea'de mutsuz olduğuyla ilgili haberler soruldu. Tuchel'in yanıtı ise şu oldu:

"Okumayı bırak, okumayı bırak, ne okuyorsun? Bir kitap oku.

Timo Werner hakkında kitap yok. Öyleyse bir kitap okuyun."

Thomas Tuchel, Werner hakkında başka ne dedi?

Alman menajer, son dönemde yedek kalmasına rağmen Timo Werner'in mutlu olması gerektiğini söyledi:

"Timo için, artık hayal kırıklığına uğramasına gerek olmadığını düşünüyorum çünkü Liverpool'a karşı harika bir maç oynadı. Belki de geldiğimden beri en iyi maçıydı.

Sonra Everton'a karşı iyi bir maç çıkardı ve gol şansı çoktu, skor alamadı. Tamam, bu duruma takılabilir. Bu, kendine olan güvenini etkileyebilir tabii ki. Ama ne işe yarıyor?

Bizden açık bir tavsiye, sonuca odaklanmayın, sürece odaklanın, kararınızı doğru verin ve iyi kararlar verin. Karar için doğru tekniği seçin, gerisini top halleder.

Yaz aylarında veya gelecek yıl ne olacağını düşünmek için zaman yok. Şu anda neden hayal kırıklığına uğraması gerektiğini anlamıyorum. Ona Leeds'e karşı dinlenmesi, nefes alması için biraz zaman verdik. ,

Çok zordu. En iyi maçımız olmadığı için çok fazla süre almadı, ama şu anda neden bu kadar sinirli olması gerektiğini anlamıyorum."

Chelsea için sırada ne var?

Londra ekibi, bu gece Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada 1-0 mağlup ettiği Atletico Madrid ile Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

Chelsea, ardından pazar günü FA Cup çeyrek finalinde Sheffield United'a rakip olacak.

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