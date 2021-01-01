Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Sanki bir nükleer bomba düşürmüşüz gibi davranılıyor

İspanyol yönetici, Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak ayrılıkçı bir organizasyonun olacağına dair inancını hala sürdürüyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin "futbolu kurtarabileceğini" düşündüğünü yinelerken planının gerekenden fazla tepki aldığını söylüyor.

Perez, altı İngiliz kulübü ve Atletico Madrid ile Milan'ın çekilme kararlarının ardından çökmekte olan Avrupa Süper Ligi'ni kurma çabalarının başında yer alıyor.

LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas'ın eleştirilerine maruz kalan Real Madrid patronu, Süper Lig fikrine bağlılığını sürdürüyor ve koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik zorlukların ardından futbolun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabileceğine inandığını söylüyor.

Florentino Perez ne söyledi?

İspanyol kanalı El Larguero'ya konuşan Perez, "UEFA benim tamamen şaşırdığım bir şov yaptı." diyor.

"Sanki bir nükleer bomba düşürmüşüz gibi. Neyi yanlış yaptık? Belki kötü sunmuşuzdur ama neden bunun hakkında konuşmamıza izin vermediler?"

"İngiltere'de 6 kulübün kaybetmesi ve 14 kulübün kazanması adil değil, İspanya'daki büyük kulüpler para kaybediyor ve küçük kulüpler para kazanıyor. Futbol bir piramittir. Zirvede para varsa, o zaman para aşağı akar ve herkes biraz alır."

"Tenisin zirvesinde Roger Federer, Rafael Nadal'a karşı oynamak zorunda. İnsanlar dünyada 80.'ye karşı Nadal'ı görmeye gitmiyor."

"UEFA başkanından ve yerel liglerden böyle bir saldırganlık daha önce görmedim. Düzenlenmiş görünüyordu. Hakaretler, tehditler, futbolu öldürdüğümüz gibi. Futbolu kurtarmaya çalışıyorduk."

"Şampiyonlar Ligi'nin modası geçmiş"

Avrupa Süper Ligi'nin aksamasına rağmen, Perez "eskimiş" olarak nitelendirdiği Şampiyonlar Ligi'nin yerini alabilecek bir format olabileceğini düşünüyor.

"Üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım."

"Yıllardır bunun üzerinde çalışıyoruz, futbol ve ekonomi açısından işleri nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi görmek istiyoruz."

"Ligler kutsaldır. Değiştirebileceğimiz şey hafta ortası maçlarıdır. Şampiyonlar Ligi'nin modası geçmiş."

"Süper Lig'den başka bir seçeneğin ortaya çıkmasına açığız."

"Bu organizasyon zenginlik ve fakirlik hakkında değil."

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