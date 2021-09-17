Pele yeniden yoğun bakıma alındı

Geçirdiği operasyonun ardından üç gün önce hastaneden taburcu edilen Pele’nin durumu tekrar kötüleşti.

ESPN Brezilya’nın haberine göre; futbolun yaşayan en büyük efsanesi Pele, Sao Paulo’daki Albert Einstein Hastanesi’nde bir kez daha yoğun bakım ünitesine alındı.

Hastane yetkililerinden ve Pele’nin temsilcilerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Haberde Pele’nin yoğun bakıma girme sebebi olarak asit reflüsü gösterildi. 80 yaşındaki Pele, Eylül ayı başında kalın bağırsağındaki tümörün çıkarılması için bir ameliyat geçirmiş, sonrasında ise bir süre hastanede gözetim altında tutulmuştu.

Salı günü yoğun bakımdan çıkarılan Pele, Instagram’da gülümsediği bir fotoğrafının altında, “90 dakikaya ve uzatmalara hazırım” mesajını paylaşmıştı.

Pele: Yeniden oynamayı dört gözle bekliyorum!

Üç kez Dünya Kupası'nı kazandı

Santos, New York Cosmos ve Brezilya milli takımı formalarıyla futbolun bir çağına damga vuran Pele, tarihin en iyilerinden biri olarak gösteriliyor.

Uluslararası seviyede adını ilk kez 1958’de, henüz 17 yaşındayken duyuran Pele, altı golle tamamladığı turnuvanın finalinde de iki gol atarak Brezilya’ya tarihindeki ilk Dünya Kupası zaferini kazandırmıştı.

1962 ve 1970 yıllarında da kupayı kaldıran Pele, 1977’de futbolu bıraktı. Brezilyalı efsanenin son yıllarda kötüleşen sağlık durumu aile üyelerini endişelendiriyordu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

Kalçasındaki problem nedeniyle yardım almadan yürümekte zorlanan Pele, 2014’te geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

Geçen yıl oğlu tarafından Pele’nin depresyonla mücadele ettiği iddiası ortaya atılmış, ancak Pele bu iddiayı şu sözlerle yalanlamıştı.

“İyiyim. Fiziksel limitlerimi mümkün olan en iyi şekilde kabullenmeye devam ediyorum, ama mücadeleyi bırakmaya niyetim yok. İyi günlerim de oluyor, kötü günlerim de. Bu benim yaşımdaki insanlar için normal. Korkmuyorum, kararlıyım ve özgüvenliyim.”

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