Paulo Dybala’nın sözleşme uzatmama ihtimaline karşı Juventus, alternatifi belirledi: Roma’dan Nicolo Zaniolo

Juventus, Paulo Dybala'nın bu yaz ayrılması durumunda Romalı yetenek Nicolo Zaniolo için bir hamle yapmayı düşünüyor.

28 yaşındaki Arjantinli forvetin sözleşmesi bu sezon sonunda sona erdiğinde Bianconeri'den ayrılacağı ve takımın hücumunda büyük bir boşluk bırakacağı bildiriliyor. Juventus bir süredir bu olasılığı planlıyor ve bir oyuncu her zaman akıllarındaydı – Zaniolo.

TuttoMercato'da yer alan habere göre Juventus, Arjantinli oyuncunun bu yaz ayrılması durumunda Zaniolo'yu Dybala'nın yerine geçmek için en iyi seçenek olarak belirledi.

Roma, Zaniolo'nun şu anda 2024'te sona erecek olan sözleşmesini yenilemek istiyor ve müzakereler önümüzdeki ay devam edecek, ancak kağıda dökülmeme ihtimali var. Sözleşme uzatılsa bile, Juventus yine de yetenekli İtalyan forvet ile imzalamaya çalışacak.

Zaniolo'nun kariyeri

İtalyan futbolunun en büyük genç yeteneklerinden biri olarak sayılan Nicolo Zaniolo, kariyerine Milano ekibi Inter'de başladı.

2018 yılında başkent takımı Roma'daki transfer olan İtalyan forvet, geçirdiği ağır sakatlıklarla bir türlü beklenen sıçramayı yapamadı.

4 sezondur Roma forması giyen 22 yaşındaki Zaniolo, aynı zamanda İtalya milli takımının formasını 8 kez giyip 2 de gol sevinci yaşadı.

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