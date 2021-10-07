Paul Pogba'dan sürpriz Ronaldo kararı

Manchester United'ın Fransız yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasının ardından beklenmedik bir karar aldı.

Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba'nın beklentilerin aksine takıma kalmak istediği öne sürüldü. L'Equipe'te yer alan habere göre Real Madrid, Juventus ve PSG gibi çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki yıldız yapılan anlaşmayla Premier Lig'in en çok kazananlarından biri olacak.

Daha önce Manchester United'dan ayrılmak isteyen ve kulübün yeni sözleşme teklifini teklifini geri çeviren Pogba'nın bu kararında United'ın bu yaz yaptığı Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho transferlerinin etkili olduğu vurgulandı.

Sezona harika bir başlangıç yapan Pogba, United hücumlarında etkin bir rol oynamıştı.

Haftalık 400 bin sterlin

Geride kalan dokuz maçta ydei asist yapan yıldız oyuncu 2016'da başlayan ikinci Mancheter United döneminin en parlak günlerini yaşarken, yeni sözleşme görüşmelerinin Noel'e kadar bitmesi bekleniyor. Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın United ile görüşmeleri sürerken, yıldız ismin haftada 400 bin sterlin kazanması bekleniyor.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan Pogba'nın adı bir süredir, milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi de kadroya katmaya hazırlanan Real Madrid ile anılıyordu.

Öte yandan Mbappe'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan PSG'nin ise Pogba için haftada 510 bin sterlin vermeye hazır olduğu öne sürülmüştü.

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