Paul Pogba'dan basın toplantısında ilginç hareket

Fransız yıldız, sponsor markanın bira şişesinin masada olmasından pek memnun değildi.

Covid-19 salgınından dolayı bir yıl gecikmeli olarak başlayan Euro 2020, daha şimdiden ilginç olaylara sahne oldu.

Tabii bu sıra dışı olaylar arasından bir tanesi herkesi üzdü ve tedirgin etti. Zira futbol dünyası, Christian Eriksen'in ciddi rahatsızlığı sebebiyle şoka uğradı. Neyse ki durumu stabil.

Bunun yanında basın toplantılarında iki ilgiç hadise dikkatimizi çekti.

Ronaldo ve kola şişeleri

Bunlardan ilki, Macaristan-Portekiz maçı öncesinde yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket oldukça ilginçti.

Portekizli yıldız, basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldırıp insanlara su içmeleri gerektiğini hatırlattı ve daha sonra alay edercesine, "Coca-Cola!" diye haykırdı.

Ronaldo'nun bu hareketinden sonra firmanın ciddi bir maddi kayba uğradığı söyleniyor.

Pogba ve bira şişesi

Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareketten bir gün sonra benzer bir olay, Almanya'da yaşandı.

Allianz Arena'da oynanan Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Paul Pogba, basın toplantısı başlarken önündeki bira şişesini masadan aldı ve görünmeyecek şekilde yere koydu.

Pogba, bunu yaparken herhangi bir söz sarf etmedi.

Fransa'yı ne bekliyor?

Almanya'yı iyi bir oyunla, Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup eden Horozlar, Euro 2020'ye 3 puanla başlamayı başardı.

Pogba ve arkadaşları, gruptaki ikinci maçta 19 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Macaristan'a karşı mücadele edecek.

Karşılaşma, Macarsitan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak.

Daha fazlası için:

Fransa'nın yıldızı Paul Pogba: Rüdiger beni biraz ısırdı

Galatasaray Mert Çetin transferi için Verona ile pazarlık masasında

Chelsea Erling Haaland'ı ikna etti, transferde son söz Dortmund'da