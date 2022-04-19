Kariyerini MLS takımlarından Orlando City'de sürdüren Alexandre Pato, sportif direktör Paolo Maldini'nin kendisini istemesi halinde Milan'a dönebileceğini açıkladı.

2007-2013 yılları arasında Milan'da top koşturan Sambacı, Brezilya futbolunun yeni nesil yıldızlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Milan'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüp gezen Pato; Corinthians, Villarreal, Tianjin Tianhai, Sao Paulo ve Orlando City formalarını terletti.

Ne söyledi?

Gazetta dello Sport'a konuşan Pato kariyerinde geldiği noktayı ve gelecek planlarını değerlendirdi.

"Orlando'da kendimi iyi hissediyorum ve kontratım devam ediyor, ama Maldini dönmeye hazır olduğumu biliyor."

"Artık daha olgunum, futbola bakış açım değişti. Genç oyunculara faydalı olabilirim."

"İtalya'yı ve İtalyanları özlüyorum. Eşime hep şunu söylüyorum: 'Bir gün seni İtalya'ya götüreceğim ve neden bahsettiğimi anlayacaksın.'

"Milano benim için çok önemli bir şehir. Orada çok şey öğrendim. Milan'ı her şeyiyle özlüyorum. Kulübe dönmek isterim. Serie A'da belli bir yaşın üstünde birçok oyuncu var."

Pato'nun Milan karnesi

Ocak 2008'de Milan'a transfer olan 32 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibinde 150 maçta 63 gol attı.

Serie A kariyerine harika bir başlangıç yapan Pato'nun yükselişi üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğramış, düşen performansı kulüpten ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

İtalya günlerini değerlendiren Pato bazı pişmanlıklarını bulunduğunu itiraf etti. Brezilyalı, ailesiden uzakta olduğu için Avrupa'da yaşadığı zorluklarla başa çıkmakta zorlandığını anlattı.

"Kulüp benim için elinden geleni yaptı. Milan'ı seviyorum, ama zor zamanlarımda yalnız kaldım. Oraya gittiğimde çok gençtim. Ailem biraz yanımda kaldı, ama sonra Brezilya'ya döndüler. Yanımda olsalar, daha fazla destek bulabilirdim."