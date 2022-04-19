Kuzey Makedonya, her hareketiyle kendisine hayran bırakan bir futbolcunun ortaya çıkışına şahitlik ettiğinde Eljif’in yaşı 16’ydı.

Sahaya çıktığı ilk günden beri, “Ben iyi bir futbolcu olacağım” diye bağırıyordu adeta.

Oldu da…

Ülkesinden ayrılıp İstanbul’un yolunu tuttu ve Fenerbahçe formasıyla her geçen gün kariyerindeki taşlı yolları düzlüğe çevirdi.

Ardından, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’ye dönemin “astronomik” bir ücretiyle transfer oldu.

GOAL Türkiye, Kuzey Makedonyalı oyuncunun kısa süren, ancak zihinlerde yer edinen kariyerini inceliyor.

2015 yılında, ülkesi Kuzey Makedonya’nın ekiplerinden Rabotnicki’de kariyerine başlayan Eljif, henüz o yıllarda bile yeteneğiyle fark yaratıyordu.

Öyle ki; futbola başladığı kulüpte sadece 2 yıl kalabildi ve 18 yaşındayken Türkiye’nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe, onun için sadece 180 bin euro ödedi…

Sarı-Lacivertli kulüp; ondan verim almayı umuyor ve Eljif'i, Avrupa’ya çok daha yüksek bir ücretle göndermeyi planlıyordu.

Eljif Elmas, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için babası ve kardeşiyle tesislerin yolunu tuttuğunda, hayatındaki en heyecanlı günlerinden birisini yaşıyordu.

AA

Dönemin yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada Avrupa’dan birçok kulübün Eljif’i istediğini, ancak onun Fenerbahçe’yi seçtiğini söyledi.

Onun transferinde, yine o zamanların futbol şube sorumlusu olan Hasan Çetinkaya’nın da çok fazla emek verdiğini dile getirdi.

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Mosturoğlu ayrıca, Eljif’in babasının da bu transferde büyük bir rolü olduğunu belirtti ve ekledi: “Tarih, onu da yazacaktır.”

Makedonya’dan Türkiye’ye transfer olan ve henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını sırtına geçirecek olan Eljif Elmas’ın ilk konuşması şu şekildeydi:

“Fenerbahçe’ye gelmeden önce, telefonda Aykut Kocaman’la konuştuk ve kendisi bana her şeyin çok iyi olacağını söyledi.”

Dönemin Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncularından Pero Antic’in de transferinde emeği olduğuna değinen Eljif, “Antic, transfer döneminde benimle iletişim kurdu ve çok iyi arkadaş olduk.

“Ben zaten Fenerbahçe’nin, Türkiye’de en büyük kulüp olduğunu biliyordum, ama Antic de bana, Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir takım olduğunu anlattı.

“Türkiye’ye gelmemin, benim için çok iyi bir seçenek olacağından bahsetti” diyerek transferinde emeği geçen isimlere teşekkür etti.

Transfer olduğu dönemde, kendisine sorulan sorulardan birisi de örnek aldığı bir futbolcu olup olmadığıydı.

Eljif, bu soruya net bir şekilde cevap verdi:

“Ronaldinho’yu çok beğeniyordum, umarım onun gibi bir futbolcu olabilirim.”

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Fenerbahçe’deki hayallerinden de bahseden Makedon futbolcu, “Taraftarlarımız gerçekten inanılmaz ve çok tutkulular.

“Onların önünde oynayabilmek için şimdiden sabırsızlanıyorum.

“Geldiğim günden beri Galatasaray’a gol atmanın hayalini kuruyorum” açıklamasında bulundu.

Eljif, ilk basın toplantısında verdiği Galatasaray’a gol atma sözünü yerine getirecekti…

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Fenerbahçe’deki ilk maçına Türkiye Kupası’ndaki Giresunspor mücadelesinde çıkan Eljif, daha sonra yavaş yavaş şans bulduğu dakikaları artırmaya başladı.

Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman, onu Fenerbahçe’nin vazgeçilmez oyuncularından birisi yapmak istiyordu, ancak bunun için zamana ihtiyaç duyduğunun da farkındaydı.

Makedon futbolcu, forma giydiği süreyi artırdı ve giderek takımın en tempolu ve mücadele eden oyuncularından birisine dönüştü.

19 yaşında olmasına rağmen, sahadaki duruşu ve bakış açısıyla olgun bir imaj çizdi.

Sahanın bir kenarından diğer bölgesine attığı isabetli uzun toplar, sahada basmadık yer bırakmaması ve kendisine olan öz güveniyle fark yarattı.

Fenerbahçe formasını toplamda 47 kez giyerken 4 gol 1 de asist yaptı.

Gösterdiği performansla İtalyan ekibi Napoli’yi kendisine hayran bırakan 19 yaşındaki Eljif için bavulunu toplama zamanı gelmişti.

AA

Makedon oyuncu, 180 bin euro’ya geldiği Fenerbahçe’den 16.2 milyon euro’luk bir bedelle Napoli’nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe’den ayrıldığında, taraftarlar henüz ona doyamamıştı.

Ancak, Napoli’nin onun için ödediği para kulübün menfaatlerine gayet uygundu.

Böylece; Makedon futbolcu başarılı form grafiği ve takımına olan aidiyet duygusuyla Fenerbahçe’den rüzgar gibi geçti.

Eljif, 2019 yalında transfer olduğu Napoli’nin formasını 3 yıldır başarıyla terletiyor.

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Formunu bu şekilde sürdürmesi halinde henüz 23 yaşında olan Eljif, Avrupa’nın dev kulüplerinin iştahını kabartmaya devam edecek.

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