"S....r git, Pogba!" Yıldız oyuncunun Manchester United macerası hüzünlü bir sona gidiyor

Paul Pogba, 90 milyon sterlin'e transfer edildiğinden bu yana Manchester United taraftarlarını en fazla kutuplaştıran oyuncu.

Pogba'nın istikrarsız performansıyla hayal kırıklığına uğrayan tribünler, uzun süredir Fransa milli takımında sergilediği oyunu kulüp seviyesine taşımasını bekliyor.

Ama zaman doldu ve taraftarların sabrı taştı.

Dünya Kupası apoletli yıldız, Manchester United'ın Cumartesi günü Premier Lig'de Norwich'i mağlup ettiği maçta ıslıklandı. Pogba kenara gelirken Stretford End tribününden "S....r git, Pogba!" tezahüratı yükseldi.

Pogba'nın kontratının bitmesiyle kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takım arkadaşlarının büyük çoğunluğu, Pogba'nın dost canlısı ve şakacı karakterini özleyeceklerini söylüyor.

Öte yandan, Cumartesi günü gösterilen tepkiye bakılırsa, onun sahadaki varlığını taraftarların pek azı özleyecek.

3-2'lik galibiyetin ardından maç sonunda da ıslıklanan Pogba tribünlere elini kulağına götürerek yanıt verdi.

Takımın geçici menajeri Ralf Rangnick ise taraftarın öfkesini tek bir oyuncudan çıkarmakta haksız olduğunu söylüyor.

Pogba karşıtları verilen reaksiyonun sadece bu sezon yaşananlardan kaynaklanmadığını savunuyor.

Bu altı yılda biriken hayal kırıklığının üzücü, fakat kaçınılmaz patlaması.

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Juventus'tan Manchester United'a döndüğünde ona kurtarıcı gözüyle bakılıyordu. Altyapıdan yetişen Pogba, United'ı yeniden zirveye taşıyacaktı.

United, Sir Alex Ferguson emekli olduğundan bu yana Premier Lig'i kazanamıyor, bunun sorumluluğunu tek başına Pogba'ya yüklemek mümkün değil, ama beklenen etkiyi yaratamadığı da bir gerçek.

Peki hata onda mıydı?

Son milli arada en güçlü olduğu pozisyonda oynatılmadığını söylemişti. 29 yaşındaki oyuncu sık sık bunu dile getirdi ve belli ölçüde haklı olduğu söylenebilir.

Ole Gunnar Solskjaer tarafından genelde merkez ikilide kullanılan Pogba, Rangnick döneminde ise Norwich karşısında olduğu gibi tek ön libero olarak oynadı.

Sistemin ona uyacak şekilde değiştirildiği dönemler de oldu, ama performansı bir türlü yükselmedi.

Pogba, United formasıyla Premier Lig'deki son altı maçına çıkacak. Bazı taraftarlar onu bir daha sahada görmek istemese de Rangnick'in Pogba'ya ihtiyacı var.

Kulüp içindeki kaynaklar United'ın yapılan fikstür değişikliğinden memnun olmadığını belirtiyor. Chelsea'nin FA Cup'ta finale çıkmasıyla, Tuchel'in ekibiyle oynayacakları maç bir sonraki haftaya alınmıştı.

Rangnick sezonun bitiminden önce büyük bir boşlukları olmasına rağmen bu maçın önümüzdeki haftaya sıkıştırılmasına anlam veremiyor.

Paul Pogba'nın kendisini ıslıklayan Manchester United tribünlerine tepkisi 😕 pic.twitter.com/KkpmEUos59 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 16, 2022

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; kadrodaki en güvenilir isimlerden olan Fred de sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. Bu da Rangnick'e Pogba'yı oynatmaktan başka seçenek bırakmıyor.

Sakatlıklar nedeniyle Rangnick, Salı günü Anfield'da Liverpool karşısına, gelecek sezon takımda yer almayacak iki orta saha oyuncusuyla çıkmak zorunda kalacak.

Nemanja Matic sezon sonu takımdan ayrılacağını Cuma günü duyurmuştu. Pogba'nın Manchester'da kalmaya gönülsüz olduğunu ise bilmeyen yok.

Eski günlerde olsak; United taraftarları, Pogba'dan Liverpool karşısında parlak bir performansla takımı galibiyete taşımasını bekleyecekti.

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Fakat Pogba'nın Manchester defterini kapatmaya hazırlandığı bugünlerde, sahada onun yerine 19 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi görmek isteyenlerin sayısı az değil.

Büyük ümitlerle başlayan United macerası hüzünlü bir şekilde sona ermek üzere.