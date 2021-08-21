Paris Saint-Germain’den bin 90 gün sonra bir ilk

Paris temsilcisi, üç sezon sonra Ligue 1’e üçte üç yaparak başladı.

Fransa Ligue 1’in 2. haftasının açılış maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi.

PSG, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 19. dakikada Achraf Hakimi, 21. dakikada Mauro Icardi ve 73'te Idrissa Gueye ve 90'da Di Maria'nın golleriyle 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Brest’in gollerini ise 9. dakikada Oualid El Hajjam, 85. dakikada ise Stece Mounie kaydetti.

PSG, üç sene sonra 9 puanla başladı

Mauricio Pochettino’nun ekibi, Brest’i deplasmanda 4-2 yenerken aynı zamanda tam bin 90 gün sonra bir ilke imza attı.

Sezona deplasmanda 2-1’lik Troyes galibiyeti ile başlayan ve 2. haftada evinde Strasbourg’u 4-2 deviren PSG, cuma akşamki galibiyetle Ligue 1’e üç sene sonra üçte üç yaparak başlamış oldu.

PSG, lige en son 2018'de üçte üç yaparak başlamıştı. 2018-2019 sezonunda ligin ilk haftasında Caen’i evinde 3-0 mağlup eden PSG, 2. haftada deplasmanda Guingamp’ı 3-1, 3. haftada ise 25 Ağustos 2018'de Paris’te Angers’i 3-1 yenmişti.

Bir sonraki sezon, 2019-20’de ilk hafta Paris’te Nimes’i 3-0 yenen PSG, ikinci hafta deplasmanda Rennes’e 2-1 mağlup olmuştu.

Paris temsilcisi, 2020-21 sezonunda ise lige Lens ve Marsilya mağlubiyetleriyle başlamıştı.

Kylian Mbappe ilk golünü attı

Takımdan ayrılmak istediği söylenen ve önümüzdeki sezon kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe ise yeni sezonun ilk golünü kaydetti.

Fransız yıldız, 36. dakikada ceza sahası içinden kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.

PSG’nin yeni transferi Lionel Messi ise henüz hazır olmadığı için Brest maçının kadrosunda yer almadı.

PSG’yi ne bekliyor?

Mauricio Pochettino’nun ekibi Ligue 1’in 4. haftasında deplasmanda 29 Ağustos Pazar günü Reims ile karşı karşıya gelecek.

PSG, milli aradan sonra ise 12 Eylül Pazar günü evinde Clermont’u ağırlayacak.

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin ne zaman takıma dahil olacağı ise merakla bekleniyor.

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