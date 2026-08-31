Paris Saint-Germain - Monaco: Maç detayları

1. Lig - Hafta 3 4 Eyl 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile AS Monaco, 4 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Paris'te cuma gecesi dev kapışma

Paris Saint-Germain, 3. hafta maçında cuma gecesi Parc des Princes'te AS Monaco'yu ağırlayacak. Unvan savunmasına üst üste iki beraberlikle başlayan PSG, evindeki taraftarı önünde Ligue 1 sezonundaki ilk galibiyetini almak istiyor. Monaco için ise başkente yapılacak cuma yolculuğu, kusursuz başlangıcın üzerine koymak ve şampiyonluk yarışında erkenden güçlü bir mesaj vermek adına önemli bir fırsat sunuyor.

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Lille deplasmanında uzatma dakikalarında gelen PSG dönüşü

Luis Enrique'nin PSG'si, 28 Ağustos'ta 2. hafta maçında LOSC Lille deplasmanında alınan heyecan dolu 2-2'lik beraberliğin ardından cuma günkü karşılaşmaya ligdeki ilk galibiyetini arayarak çıkıyor. Hákon Haraldsson ve Dilane Bakwa'nın golleri sonrası maçın son bölümüne 2-0 geride giren PSG, uzatma dakikalarında dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Vitinha 90. dakikada ağları havalandırdı, kaptan Marquinhos ise 95. dakikada eşitliği sağladı. Paris'e dönen PSG'nin, Monaco'nun direkt hücumlarını durdurabilmek için ilk düdükten itibaren savunmada çok daha disiplinli olması gerekecek.

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Paris Brunner'ın dublesi Marsilya'yı yıktı

AS Monaco, 30 Ağustos'ta 2. hafta maçında Stade Louis II'de rakibi Olympique de Marseille karşısında aldığı net 2-0'lık galibiyetin ardından başkente büyük bir özgüvenle geliyor. Forvet Paris Brunner, 13. ve 53. dakikalarda attığı gollerle öne çıkan bir performans sergileyerek takımına üç puanı getirdi. Le Havre AC karşısında sezonun açılış gününde alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Adolf Hütter'in ekibi maksimum puana ve üst üste iki gol yemeden tamamlanan maça sahip durumda. Takım, Denis Zakaria ile Lamine Camara'nın orta sahadaki güçlü organizasyonuna yaslanıyor.

Yüksek önem taşıyan mücadelelerde tarih son şampiyondan yana

Tarihsel olarak bu eşleşmede iç saha avantajı Paris Saint-Germain'in elinde olsa da, Fransız futbolunun bu iki devi arasındaki karşılaşmalar sürekli olarak yüksek tempolu ve fiziksel mücadelelere sahne oluyor. Monaco'nun kanatlardaki hızlı geçişleri önceki buluşmalarda PSG'ye sorun çıkardı, PSG'nin merkez orta saha kontrolü ise ana itici gücü olmayı sürdürüyor. Sezonun bu erken bölümünde iki tarafı ayıran farklar çok küçükken, cuma günkü vitrin mücadelesi başlangıç düdüğünden itibaren yüksek yoğunluk vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, Lille maçı öncesindeki ısınma sırasında yere yığılan ve hâlâ forma giyemeyen kaleci Matvey Safonov'dan yoksun plan yapmak zorunda. Sol bek Nuno Mendes cezalı ve bu maçta da forma giyemeyecek. Bu aşamada olası bir ilk 11 doğrulanmış değil ve başlangıç düdüğüne daha yakın bir zamanda yeni güncellemeler bekleniyor.

Monaco teknik direktörü Filipe Luis, sakatlıkları bulunan forvetler Folarin Balogun ve Ansu Fati'den yararlanamayacak. Deplasman ekibinde doğrulanmış bir ceza bulunmuyor ve tahmini ilk 11 de açıklanmadı. Monaco'nun kadro durumuna ilişkin güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

PSG, son dört resmi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu beş maçlık seride Manchester United ile oynanan bir hazırlık maçı beraberliği de yer alıyor. Son karşılaşması, 28 Ağustos'ta Lille deplasmanında 2-2 sona erdi; PSG iki gol geriye düştükten sonra uzatma dakikalarında bulduğu iki golle bir puanı kurtardı. Ekip ayrıca 23 Ağustos'ta Rennes deplasmanında da 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek olumlu resmi sonuç, 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa'da Aston Villa karşısında alınan 2-1'lik galibiyet oldu. PSG bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

Monaco, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve bu süreçteki tek yenilgisini bir hazırlık maçında Coventry City karşısında 2-0'lık skorla aldı. Son sonucu, 30 Ağustos'ta Ligue 1'de sahasında Marseille karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet oldu. Ondan önce 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 4-1 mağlup etti ve 23 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Havre deplasmanında 1-0 kazandı. Monaco bu beş karşılaşmada 10 gol attı ve beş gol yedi.

İkili rekabette durum

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 6 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco Parc des Princes'te 1-3 kazandı. Ondan önce taraflar, 25 Şubat 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te 2-2 berabere kaldı; Monaco 17 Şubat'ta evindeki ilk maçı 2-3 kazanmıştı. Son beş buluşmada Monaco'nun iki galibiyetine karşılık PSG'nin bir galibiyeti bulunuyor, ayrıca iki beraberlik var. Bu seride Kasım 2025'te Ligue 1'de Monaco'nun aldığı 1-0'lık galibiyet ve Şubat 2025'te PSG'nin sahasında kazandığı 4-1'lik maç da yer alıyor.