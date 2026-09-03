Paris Saint-Germain - Monaco: Maç detayları

1. Lig - Hafta 3 4 Eyl 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile AS Monaco, 4 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (TSİ 21.45 / 14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Cuma gecesi Paris'te dev kapışma

Paris Saint-Germain, 3. hafta maçında cuma gecesi Parc des Princes'te AS Monaco'yu ağırlayacak. Şampiyonluk unvanını koruma yolundaki ilk iki maçında üst üste beraberlikler alan PSG, kendi taraftarı önünde Ligue 1 sezonundaki ilk galibiyetini almak istiyor. Monaco için ise cuma günü başkente yapılacak deplasman, kusursuz başlangıcını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında erken bir mesaj vermek adına önemli bir fırsat sunuyor.

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Les Parisiens'in Lille'de uzatma dakikalarındaki geri dönüşü

Luis Enrique'nin PSG'si, 2. maç gününde (28 Ağustos) deplasmanda LOSC Lille ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından cuma günü ligdeki ilk galibiyetini arayacak. Hákon Haraldsson ve Dilane Bakwa'nın golleriyle maçın son bölümüne 2-0 geride giren PSG, uzatma dakikalarında dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Vitinha 90. dakikada ağları havalandırdı, kaptan Marquinhos ise 95. dakikada beraberlik golünü attı. Paris'e dönen PSG'nin, Monaco'nun doğrudan hücumlarını durdurabilmek için ilk düdükten itibaren savunmada çok daha disiplinli olması gerekecek.

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Les Monégasques'ta Paris Brunner'dan Marsilya'yı yıkan duble

AS Monaco, 2. maç gününde (30 Ağustos) Stade Louis II'de ezeli rakibi Olympique de Marseille'i 2-0 mağlup etmesinin ardından başkente büyük bir özgüvenle geliyor. Forvet Paris Brunner, 13. ve 53. dakikalarda attığı gollerle maçın yıldızı oldu ve takımına üç puanı getirdi. Sezonun açılış gününde Le Havre AC karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Adolf Hütter'in ekibi maksimum puana ve üst üste iki gol yemeden tamamlanan maça sahip durumda. Bu başarıda Denis Zakaria ve Lamine Camara'nın orta sahadaki güçlü organizasyonu önemli rol oynuyor.

Tarihi yüksek önem taşıyan mücadelelerde son şampiyonun yanında

Tarihsel olarak Paris Saint-Germain bu eşleşmede iç saha avantajını elinde bulunduruyor, ancak Fransız futbolunun bu iki güçlü ekibi arasındaki karşılaşmalar istikrarlı biçimde tempolu ve fizik gücü yüksek geçiyor. Monaco'nun kanatlardaki hızlı geçişleri önceki buluşmalarda PSG'ye sorun yaşattı, PSG'nin merkez orta saha kontrolü ise takımın ana itici gücü olmaya devam ediyor. Sezonun bu erken bölümünde iki tarafı birbirinden ince detaylar ayırırken, cuma günkü vitrin maçında ilk düdükten itibaren yüksek tempo bekleniyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco: Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, Lille maçı öncesindeki ısınmada yere yığılan ve halen sahalardan uzak kalan kaleci Matvey Safonov'dan yararlanamayacak. Sol bek Nuno Mendes cezalı olduğu için bu maçta da forma giyemeyecek. Bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 bulunmuyor ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Monaco teknik direktörü Filipe Luis, sakatlıkları bulunan forvetler Folarin Balogun ve Ansu Fati'den yoksun olacak. Konuk ekipte doğrulanmış bir ceza bulunmuyor ve öngörülen bir ilk 11 de açıklanmadı. Monaco kadrosuna ilişkin güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

PSG, son dört resmi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu beş maçlık seride Manchester United ile oynanan bir hazırlık maçı beraberliği de yer alıyor. Takımın son karşılaşması 28 Ağustos'ta Lille deplasmanında 2-2 sona erdi; PSG, iki farklı geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu iki golle bir puanı kurtardı. 23 Ağustos'ta da Rennes deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek olumlu resmi sonuç, 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyet oldu. PSG bu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi.

Monaco, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. Son sonucu, 30 Ağustos'ta Ligue 1'de sahasında Marsilya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Ondan önce 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 4-1 mağlup etti ve 23 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Havre deplasmanında 1-0 kazandı. Monaco bu beş karşılaşmada 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 6 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco, Parc des Princes'te 1-3 kazandı. Ondan önce taraflar 25 Şubat 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te 2-2 berabere kaldı; Monaco, 17 Şubat'ta sahasındaki ilk maçı 2-3 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Monaco'nun iki, PSG'nin bir galibiyeti bulunuyor ve iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu seride Kasım 2025'te Ligue 1'de Monaco'nun 1-0'lık galibiyeti ile Şubat 2025'te PSG'nin sahasında aldığı 4-1'lik galibiyet de yer alıyor.