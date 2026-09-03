24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoAS Monaco
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Yardımcı olanlar:

Paris Saint-Germain - Monaco Ligue 1 maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - AS Monaco
1. Lig
Paris Saint-Germain
AS Monaco

Paris Saint-Germain ile AS Monaco’nun Ligue 1’deki karşılaşmasına dair kapsamlı maç önü değerlendirmesi. Parc des Princes’te cuma akşamı oynanacak bu mücadele öncesinde 2. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

Paris Saint-Germain - Monaco: Maç detayları

crest
1. Lig - Hafta 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile AS Monaco, 4 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (TSİ 21.45 / 14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Cuma gecesi Paris'te dev kapışma

Paris Saint-Germain, 3. hafta maçında cuma gecesi Parc des Princes'te AS Monaco'yu ağırlayacak. Şampiyonluk unvanını koruma yolundaki ilk iki maçında üst üste beraberlikler alan PSG, kendi taraftarı önünde Ligue 1 sezonundaki ilk galibiyetini almak istiyor. Monaco için ise cuma günü başkente yapılacak deplasman, kusursuz başlangıcını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında erken bir mesaj vermek adına önemli bir fırsat sunuyor.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Les Parisiens'in Lille'de uzatma dakikalarındaki geri dönüşü

Luis Enrique'nin PSG'si, 2. maç gününde (28 Ağustos) deplasmanda LOSC Lille ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından cuma günü ligdeki ilk galibiyetini arayacak. Hákon Haraldsson ve Dilane Bakwa'nın golleriyle maçın son bölümüne 2-0 geride giren PSG, uzatma dakikalarında dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Vitinha 90. dakikada ağları havalandırdı, kaptan Marquinhos ise 95. dakikada beraberlik golünü attı. Paris'e dönen PSG'nin, Monaco'nun doğrudan hücumlarını durdurabilmek için ilk düdükten itibaren savunmada çok daha disiplinli olması gerekecek.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEGetty Images

Les Monégasques'ta Paris Brunner'dan Marsilya'yı yıkan duble

AS Monaco, 2. maç gününde (30 Ağustos) Stade Louis II'de ezeli rakibi Olympique de Marseille'i 2-0 mağlup etmesinin ardından başkente büyük bir özgüvenle geliyor. Forvet Paris Brunner, 13. ve 53. dakikalarda attığı gollerle maçın yıldızı oldu ve takımına üç puanı getirdi. Sezonun açılış gününde Le Havre AC karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte Adolf Hütter'in ekibi maksimum puana ve üst üste iki gol yemeden tamamlanan maça sahip durumda. Bu başarıda Denis Zakaria ve Lamine Camara'nın orta sahadaki güçlü organizasyonu önemli rol oynuyor.

Tarihi yüksek önem taşıyan mücadelelerde son şampiyonun yanında

Tarihsel olarak Paris Saint-Germain bu eşleşmede iç saha avantajını elinde bulunduruyor, ancak Fransız futbolunun bu iki güçlü ekibi arasındaki karşılaşmalar istikrarlı biçimde tempolu ve fizik gücü yüksek geçiyor. Monaco'nun kanatlardaki hızlı geçişleri önceki buluşmalarda PSG'ye sorun yaşattı, PSG'nin merkez orta saha kontrolü ise takımın ana itici gücü olmaya devam ediyor. Sezonun bu erken bölümünde iki tarafı birbirinden ince detaylar ayırırken, cuma günkü vitrin maçında ilk düdükten itibaren yüksek tempo bekleniyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco: Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs AS Monaco Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-2-3-1
30L. Chevalier33W. Zaire-Emery51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha4L. Beraldo8F. Ruiz9F. Torres11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72S. Sane15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

AS Monaco

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • Luis

Luis Enrique, Lille maçı öncesindeki ısınmada yere yığılan ve halen sahalardan uzak kalan kaleci Matvey Safonov'dan yararlanamayacak. Sol bek Nuno Mendes cezalı olduğu için bu maçta da forma giyemeyecek. Bu aşamada doğrulanmış bir muhtemel ilk 11 bulunmuyor ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Monaco teknik direktörü Filipe Luis, sakatlıkları bulunan forvetler Folarin Balogun ve Ansu Fati'den yoksun olacak. Konuk ekipte doğrulanmış bir ceza bulunmuyor ve öngörülen bir ilk 11 de açıklanmadı. Monaco kadrosuna ilişkin güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

PSG

PSG - Form

MUN
B1-1
AVL
K2-1
RCL
K1-0
REN
B2-2
LIL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ASM

ASM - Form

COV
K2-0
GOR
K2-3
LEH
K0-1
GOR
K4-1
OM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

PSG, son dört resmi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Bu beş maçlık seride Manchester United ile oynanan bir hazırlık maçı beraberliği de yer alıyor. Takımın son karşılaşması 28 Ağustos'ta Lille deplasmanında 2-2 sona erdi; PSG, iki farklı geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu iki golle bir puanı kurtardı. 23 Ağustos'ta da Rennes deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek olumlu resmi sonuç, 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyet oldu. PSG bu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi.

Monaco, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. Son sonucu, 30 Ağustos'ta Ligue 1'de sahasında Marsilya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Ondan önce 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 4-1 mağlup etti ve 23 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Havre deplasmanında 1-0 kazandı. Monaco bu beş karşılaşmada 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimAS Monaco
2
1
2
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
MS
Şampiyonlar Ligi
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 6 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco, Parc des Princes'te 1-3 kazandı. Ondan önce taraflar 25 Şubat 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'te 2-2 berabere kaldı; Monaco, 17 Şubat'ta sahasındaki ilk maçı 2-3 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Monaco'nun iki, PSG'nin bir galibiyeti bulunuyor ve iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu seride Kasım 2025'te Ligue 1'de Monaco'nun 1-0'lık galibiyeti ile Şubat 2025'te PSG'nin sahasında aldığı 4-1'lik galibiyet de yer alıyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
220030+36
K
K
2
Paris FCParis FCPAR
211030+34
K
B
3
LilleLilleLIL
211042+24
B
K
4
LyonLyonOL
211031+24
B
K
5
RennesRennesREN
211054+14
K
B
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
K
B
7
LensLensRCL
210164+23
K
K
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
K
K
9
AngersAngersSCO
21013303
K
K
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
K
K
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
B
B
12
BrestBrestB29
20204402
B
B
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
K
B
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
B
K
15
LorientLorientFCL
201112-11
K
B
16
ToulouseToulouseTFC
201124-21
B
K
17
NiceNiceNCE
201103-31
K
B
18
AuxerreAuxerreAJA
200238-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin