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Çeviri:

Paris Saint-Germain'den Enrique'nin geleceğine dair resmi karar

Luis Enrique
L. Beraldo
S. Mayulu
J. Neves
W. Pacho
F. Ruiz
Paris Saint-Germain
1. Lig
İspanya
Brezilya
Fransa
Portekiz
Ekvador

Söylentilere yer yok

Paris Saint-Germain, sürpriz bir şekilde teknik direktörü Luis Enrique ile birlikte oyuncularından beşinin, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho ve Fabian Ruiz'in sözleşmelerini uzattığını açıkladı. Bu gelişme, Fransa Ligi'ndeki Monaco maçı öncesinde geldi.

İspanyol teknik direktörün Paris temsilcisiyle olan yeni sözleşmesi Haziran 2030'a kadar uzanıyor.

Paris Saint-Germain, Fransa'daki kötü sezon başlangıcının ardından bu fırsatı takıma destek ve birlik mesajı vermek için değerlendirdi. Söz konusu kötü başlangıçta Süper Kupa kaybedilmiş, Fransa Ligi'ndeki ilk iki maçta ise beraberlik alınmıştı.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Ancak, son sezonlarda da görüldüğü üzere, Paris temsilcisi en iyi seviyesini Ocak ve Şubat aylarından itibaren göstermeye başlıyor.

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