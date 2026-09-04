Paris Saint-Germain, sürpriz bir şekilde teknik direktörü Luis Enrique ile birlikte oyuncularından beşinin, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho ve Fabian Ruiz'in sözleşmelerini uzattığını açıkladı. Bu gelişme, Fransa Ligi'ndeki Monaco maçı öncesinde geldi.

İspanyol teknik direktörün Paris temsilcisiyle olan yeni sözleşmesi Haziran 2030'a kadar uzanıyor.





Paris Saint-Germain, Fransa'daki kötü sezon başlangıcının ardından bu fırsatı takıma destek ve birlik mesajı vermek için değerlendirdi. Söz konusu kötü başlangıçta Süper Kupa kaybedilmiş, Fransa Ligi'ndeki ilk iki maçta ise beraberlik alınmıştı.

Ancak, son sezonlarda da görüldüğü üzere, Paris temsilcisi en iyi seviyesini Ocak ve Şubat aylarından itibaren göstermeye başlıyor.



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