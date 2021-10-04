Pandora Belgeleri'nden Guardiola ve Mancini de çıktı

Dünya çapında vergi kaçakçılığı ve para aklama üzerine yapılan dev araştırmaya futbol dünyasından ünlü isimler de dahil oldu.

Pandora Belgeleri adı verilen ve tarihteki en büyük küresel araştırmacı gazetecilik çalışması olarak nitelenen araştırma, 14 farklı kaynaktan elde edilen 12 milyon sızdırılmış belgeyi kapsıyor. 117 ülkeden 600'den fazla gazeteci aylar süren çalışma sonucunda belgeleri haberleştirdi.

Pandora Belgeleri'nde 6,4 milyon belge, 3 milyona yakın resim, 1,5 milyondan fazla e-posta ve neredeyse yarım milyon excel tablosu bulunuyor.

Belgeler, 90 ülkeden 330 politikacı ve 130 milyarderin de aralarında bulunduğu çok sayıda zenginin servetlerini off-shore hesaplar üzerinden nasıl gizlediklerini açığa çıkarıyor.

Off-shore hesaplar genellikle paranın izini sürmenin zor olduğu, kolay şirket kurulabilen ve vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerde bulunuyor. Bu yöntem doğrudan yasa dışı olmasa da, yasa dışı işlerden elde edilen gelirlerin gizlenmesinde ve transferinde de kullanılıyor.

Futbol dünyasından kimler var?

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria ve İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini'nin isimleri belgelerde geçiyor.

El Pais'teki habere göre; Panama'da, 2007-2012 yılları arasında Guardiola adına işletilen bir şirket bulunuyor. İspanyol teknik adamın İspanya hükümetine vergi ödememek için gelirini bu kanal üzerinden Andorra'daki bankalara aktardığı ifade edildi.

2012'de İspanya'da çıkarılan vergi affından yararlanan Guardiola, yurt dışında tuttuğu paranın yaklaşık 500 bin euro'luk bölümünü resmi kayıt altına geçirmişti.

2015'te vergi konusunda dönemin İspanya İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz tarafından eleştirilen Guardiola, hakkında vergi kaçırdığı yönünde çıkan tüm iddiaları reddetmişti.

La Sexta'daki haberde ise, Di Maria'nın 2013-2017 yılları arasında, Real Madrid'de forma giyerken 8 milyon euro'yu off-shore yoluyla İspanya dışına çıkardığı bilgisi yer aldı.

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