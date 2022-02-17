Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir yapılanmaya giden ve Domenec Torrent'i teknik direktör olarak göreve getiren Galatasaray, yeni sportif direktörünü de belirledi.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Özgür Kalelioğlu, sportif direktör olarak Pasquale Sensibile'in göreve getirildiğini şu sözlerle resmen duyurdu:

"17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız.

"Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile’nin, Galatasaray’ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz.

"Teknik direktörümüz Domenec Torrent’in göreve başlamasının ardından,

Sportif Danışmanımız Luis Campos’un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile’nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray’ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir."

Pasquale Sensibile kimdir?

Eski İtalyan oyuncu, kariyeri boyunda İtalya'da alt lig takımlarında forma giydi ve 2003'te futbol kariyerini sonlandırdı.

2009'da Novara kulübünde sportif direktör olarak göreve başlayan Sensibile, burada iki sene çalıştıktan sonra Sampdoria'ya aynı görev için atandı.

Genoa ekibinde de iki sene çalışan İtalyan, 2013'te yine sportif direktör olarak Mantova takımına geçiş yaptı.

Bir sene sonra sportif direktörlüğe ara veren Sensibile, 2014'te AS Roma'da scout olarak göreve başladı.

Başkent ekibinde iki sene çalışan eski futbolcu, Trapani ve Alessandria'da sportif direktörlük yaptıktan sonra 2018'de AS Roma'ya tekrar scout olarak geri döndü.

Sensibile, AS Roma'daki görevinden ise 2019 yılında ayrıldı.

"Pasquale Sensibile biraz garip bir tercih"

GOAL İtalya muhabiri Stefano Silvestri, Pasquale ile ilgili GOAL Türkiye'ye şu bilgileri verdi:

"Galatasaray ile Pasquale Sensibile arasındaki anlaşmayı doğrulayabiliriz.

"Fakat, AS Roma'daki scoutluk görevi dışında son yıllarda büyük takımlarda çalışmadığı için Pasquale'in biraz garip bir tercih olduğunu söyleyebilirim."

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