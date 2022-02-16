Steven Gerrard sözlerini dikkatle seçti, çünkü daha önce bu tür bir olayın içine girmişti.

Liverpool'un kaptanı; tılsımı ve en yüksek profilli figürü olarak kulübün gayri resmi sportif direktörü rolüne alışmıştı.

Gerrard, 2016'da yayımlanan otobiyografisinde “Her yaz aynı ritüeldi” diye yazdı. "Kulüp, hangi transfer hedefinde olduklarını bana bildirecek ve ardından onunla iletişime geçmemi isteyecekti.

"Oyunculara, Liverpool'a gelme talebini ben yaptığımda daha fazla etki yaratacağını düşünüyorlardı."

2014 yazında, bu “transfer hedef" Alexis Sanchez'di.

Ancak Barcelona, Şilili yıldızı Liverpool’dan olaylarla dolu üç buçuk yılın ardından Camp Nou'ya giden Luis Suarez'in yerine ideal bir yedek olarak belirlemişti.

Suarez, Anfield'daki son sezonunda parladı, 31 gol atarak Brendan Rodgers'ı olası bir Premier Lig şampiyonluğunun eşiğine getirdi. Liverpool, onu göndermenin imkansıza yakın olacağını biliyordu.

Birkaç yıl sonra talkSPORT'a konuşan Rodgers, "Benzer bir şekilde ilerlemek için birinci sınıf bir golcü bulmamız gerektiğini hissettik" dedi.

"Luis'i göndermek her zaman çok zor olacaktı. Ancak Alexis, onun yerini doldurabilecek bir oyuncuydu. Ona sahip olacağımızı düşündük.”

Sanchez, önceki La Liga macerasında 19 gol atarak Barcelona'da yeterince iyi bir performans göstermişti, ancak Suarez'in gelişi ve Lionel Messi ve Neymar ile o inanılmaz 'MSN' forvet hattını yaratması, zamanının dolduğu anlamına geliyordu.

Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım kurmaya çalışırken, o ve Cesc Fabregas feda edileceklerdi.

Sanchez'in temsilcileri Premier Lig'in olmak istedikleri yer olduğunu belirtirken Liverpool, iyi bir şansları olduğunu hissetti.

Barcelona ile yapılan ilk görüşmelerde yaklaşık 30 milyon sterlin (41 milyon dolar) bir ücret önerildi ve oyuncunun ücret talepleri büyük olsa da, Suarez'in ayrılması ve bunun için bankaya borçlu oldukları 65 milyon sterlin (88 milyon dolar) göz önüne alındığında iyi bir teklifti.

Gerrard, Brezilya'daki Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanlığını yapmasına rağmen Sanchez transferi konusunda elinden geleni yaptı.

“Sanchez ile çok uğraştım” diye yazdı. “Fantastik geçen 2013-14 sezonunun oyuncu üzerinde etki yaratacağını umuyordum.

“Yanıt verme biçiminde harikaydı; İngilizcesi iyiydi ve bazı ayrıntılı fikir alışverişlerimiz oldu.”

Ancak, Liverpool'un kaptanı çabucak bir sorun olduğunu fark etti.

Gerrard, "Arsene Wenger'in de avda olduğunu biliyorduk" dedi. Wenger onu ikna etmek için Brezilya'ya gitmişti.

Arsenal o sezonu dördüncü, Liverpool ikinci bitirmişti, ancak Wenger'in Sanchez ve temsilcilerine karşı attığı adım oldıkça inandırıcıydı.

Topçular, daha istikrarlı bir kulüp ve uzun vadeli bir projeleri olduklarını savundu.

Liverpool'un 2013-14 sezonu heyecan vericiydi, ancak sonunda yetersiz kaldılar. Ve şimdi en iyi oyuncuları ayrılıyordu, kaptanları ise 34 yaşına yeni basmış ve kariyerini bitirmeye yaklaşmıştı.

Arsenal'in eski transfer ve sözleşme görüşmeleri yapan ismi Dick Law, oyunda başka bir sorun olduğunu da hissetti.

Law, 2019'da GOAL'a verdiği demeçte, "Liverpool ona bir ton para ödemeyi düşünüyordu, ancak anladığım kadarıyla gerçek bir kişisel temas yoktu.

“Sonuç olarak Sanchez; Suarez için Liverpool-Barcelona transfer görüşmelerinde kendisini bir ağırlık gibi hissediyordu.”

Rodgers ve Liverpool'un CEO'su Ian Ayre, Dünya Kupası için Rio de Janeiro'da görev yaparken Wenger’in başka bir yolu vardı.

Sanchez ve temsilcilerini Cuiaba'ya, Sao Paolo'ya ve Belo Horizonte'ye kadar takip etti ve her seferinde Arsenal'in onu İngiltere'ye getirme arzusunu vurguladı.

Gerrard için bu, hayal kırıklığı ve birkaç acı gerçeği kabul etmek anlamına geliyordu.

"Tam bir yere varacağımızı düşündüğümde, Sanchez kibarca ama dürüstçe, kariyerimi takdir ettiğini ve Liverpool ile sözleşme imzalamadan önce dikkatli olması gerektiğini hissettiğini belirtti."

"Aslında Liverpool'un geleceğinden emin değildi ve Arsenal'e çok daha fazla güveniyordu.

“Nedenleri konusunda açık ve samimi olmasını takdir ettim. Londra'da olmak onun ve kız arkadaşı için çekici geliyordu."

Bu son neden, o sırada Liverpool tarafından algılandı ve o zamandan beri Rodgers tarafından birçok kez kullanıldı.

2014’te, "Nereye gitmek istediğini coğrafya belirlerdi, bu kadar basit. Bu, kulübün hırs eksikliğinden değil, oyuncunun ve ailesinin nerede yaşamak istediğiyle ilgiliydi."

Rodgers, 2020'de The Beautiful Game podcast'inde bu iddiayı yineledi ve şunları söyledi: "O sırada kız arkadaşının, Londra'ya taşınmaya hevesli olduğunu anladım.”

Ancak daha acı gerçek şu ki, Sanchez'in Liverpool hakkındaki şüpheleri doğruydu.

Rodgers'ın takımda kalıp kalmayacağını merak etmekte haklıydı ve Gerrard'ın kulüpteki zamanının yakında sona ereceğini anlamak da akıllıcaydı.

Böylece Arsenal'e katıldı.

Gerrard, "Sezonun imzalarından biri olacaktı" dedi. "Ve bir yıldan uzun bir süre sonra, Sanchez bizi seçseydi Liverpool'un 2014-15 sezonunun nasıl sonuçlanabileceğini hala merak ediyordum."

Sonunda, Liverpool'un Suarez'in yerine geçecek oyuncu arayışı bir kabusa dönüştü.

Sanchez'den sonra, Queens Park Rangers forveti Loic Remy için bir anlaşma yaptılar.

Swansea'den Wilfried Bony ve Aston Villa'dan Christian Benteke çok pahalı bulunurken Rodgers biraz tuhaf bir şekilde özel olarak Karim Benzema'nın bir seçenek olduğunu öne sürdü. Söylemeye gerek yok, Real Madrid'in yıldızı Anfield'a gelmeye yanaşmadı.

Ve böylece, yüksek enerjili, yüksek pres yapan bir forvet isteyen Liverpool, tam tersini yaptı.

Sanchez Arsenal'e gittikten haftalar sonra, Mario Balotelli, Rodgers'a yeni ve olgun bir oyuncu olma sözünü verdi ve Anfield’a adım attı.

Bunun nasıl olduğu şaşırtıcı değil. Balotelli, Liverpool adına Premier Lig'de sadece bir gol attı ve bir yıl sonra AC Milan'a kiralandı.

Kırmızıların, o yaz aldığı diğer forvet Rickie Lambert de benzer şekilde etkisizdi.

Ve Sanchez? Arsenal'deki ilk sezonunda, Aston Villa'ya karşı FA Cup finalinde sergilediği performansı da unutmak mümkün değil ve Şilili oyuncu o sezon 25 gol attı.

2014 yazını, Liverpool’da işlerin çözülmeye başladığı anı düşünen Rodgers, "Bizim için mükemmel olurdu" diye yakındı.

Anfield'daki halefi Jurgen Klopp, çarşamba gecesi Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında San Siro'da Sanchez’in takımı Inter ile karşılaşacak.

Şimdi 33 yaşında ve kesinlikle bir zamanlar olduğu güçte değil, ama yine de her şeyi hatırlatabilen o deha parıltıları var.

Inter, Liverpool'a karşı Lautaro Martinez ve Edin Dzeko ile başlayacak, ancak Sanchez'in yedek kulübesinde oynamak için hala büyük bir rolü olabilir ve o, bundan dolayı çok mutlu olmayacak.

Geçenlerde “Futbol oynamadığım zaman, kafese kapatılmış bir aslan gibiyim” dedi. "Oynamama izin verirlerse ben bir canavar oluyorum."

Liverpool… Uyarıldığını hisset.

2014'te onları hayal kırıklığına uğratan Sanchez, 2022'de de aynısını yapabilir mi?

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