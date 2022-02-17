Conte: Tottenham'ın transfer felsefesi kadroyu zayıflatıyor

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, Ocak ayı transfer anlaşmalarının ardından kadroyu zayıflatmanın kulübün "felsefesi" olduğunu söyledi.

Kuzey Londra ekibi, son transfer döneminde Juventus'tan iki oyuncuyla anlaşarak Rodrigo Bentancur ve Dejan Kulusevski'yi kulübe getirdi.

Ancak Dele Alli'nin ücretsiz bir hamleyle Everton'a, Tanguy Ndombele'nin Lyon'a, Giovani Lo Celso'nun Villarreal'e ve Bryan Gil'in Valencia'ya transferlerine şahit olan Conte, ekibinin eskisi kadar güçlü olmadığını düşünüyor.

Antonio Conte ne söyledi?

Sky İtalya'ya verdiği bir röportajda, Tottenham ile Inter'deki ilk yılı arasında benzerlikler olup olmadığı sorulduğunda Conte şu yanıtı veriyor: "Karşılaştırma yapmak her zaman zordur, ancak uzun süredir kazanmamış bir takımda görev aldığınızda kesinlikle özgüven eksikliği yaşamanız kaçınılmazdır."

"Geliştirebileceğimiz konulara bir göz attım ama konuların içine girdiğinizde Ocak ayında yaşananların zorluğunu anlıyorsunuz."

"Ocak ayında dört oyuncu takımdan ayrıldı. Tottenham için dört önemli oyuncu gitti ve iki kişi geldi. Yani sayısal olarak bile kağıt üzerinde kendinizi güçlendirmek yerine zayıflatmış olabiliriz."

"Fakat Bentancur ve Kulusevski, Tottenham için ideal adaylar. Çünkü Tottenham genç oyuncular arıyor, hazır oyuncular değil, geliştirilecek oyuncular."

Conte, Tottenham'ı ileriye taşıyabilecek mi?

Tottenham şu anda Premier Lig'de sekizinci sırada ve önümüzdeki sezon için Avrupa'da yer ayırtmak istiyor.

Conte geçtiğimiz günlerde bu sezonu ilk dörtte bitirmenin "imkansız" olduğunu söyledi ve kendine sorulan transfer politikası sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Kulübün vizyonu, felsefesi bu. Daha hızlı büyümek ve daha çok rekabet etmek istiyorsanız, deneyimli oyunculara ihtiyacınız olması kaçınılmaz, çünkü o zaman ekibin de deneyimi artar."

"Fakat benim anladığım kulübün vizyonu bu."

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