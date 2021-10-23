Ozan Tufan Everton karşısında etkisiz kaldı

Milli futbolcu takımının beş golle kazandığı mücadelede 64 dakika forma giydi.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılan ve Premier Lig'de düşmeme mücadelesi veren Watford'a transfer olan Ozan Tufan, takımıyla üçüncü lig maçına Everton karşısında çıktı. Watford'un 5-2 kazandığı maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu 64 dakika sahada kaldığı mücadelede yerini Joao Junqueira'ya bıraktı.

Claudio Ranieri yönetiminde 4-2-3-1 oynayan Watford'da hücum hattındaki üçlünün ortasında görev yapan Ozan, maç boyunca girdiği sekiz ikili mücadelenin ikisini kazanırken, altısını kaybetti. Dört kez kafa topu mücadelesine giren Ozan, bu mücadelelerin birini kazanırken, üçünde topa rakiplerinin vurmasına engel olamadı ve bir top kaptı.

Gol ve asist üretemedi

Üç maçlık galibiyet hasretini bu skorla dindiren Watford böylece ligde 10 puana yükseldi ve düşme hattının altı puan üzerine çıktı. Everton ise 14 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasına girme fırsatını değerlendiremedi. Öte yandan Watford formasıyla üçü Premier Lig'de biri ise Lig Kupası'nda olmak üzere dört maça çıkan Ozan, henüz gol ya da asist üretemedi.

Ranieri'nin göreve gelmesinin ardından çıktığı ikinci maçında galibiyete ulaşan Watford gelecek hafta sahasında Southampton'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Watford'un 10, Southampton'ın ise sekiz puanı bulunuyor. İtalyan teknik direktörün Ozan Tufan'ı bu karşılaşmada da ilk 11'de başlatması bekleniyor.

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