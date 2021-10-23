İngiliz futbolcu, şu sıralar magazin haberlerinden düşmüyor.

Dele Alli son dönemde sahadaki performansı, golleri veya asistleriyle konuşulmuyor.

Hatta ilginç saç stili ile de pek gündeme gelmiyor. Tottenham'ın yıldızı şu sıralar aşk hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Yakın zaman önce Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile fotoğrafları çıkan ve aşk yaşadığı öğrenilen Dele Alli hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.

Neler oldu?

The Sun'da yer alan habere göre Dele Alli, Pep Guardiola'nın kızını öptükten sonra Nicole Berry ile randevunun tadını çıkarıyor

Gazetede yer alan fotoğraflarda Berry'nin, Alli'ye omzunu yasladığı ve ikilinin el ele tutuştuğu görülüyor.

Bununla birlikte Chelsea'nin 24 yaşındaki sol beki Ben Chilwell ve Berry'nin model arkadaşı Sofia Cretaro da Sexy Fish restoranında ikiliye katıldı.

Dele'nin 24 yaşındaki Kanadalı Nicole ile sosyal medya üzerinden temasa geçtiği söyleniyor.

Yakın zamanda Pep Guardiola'nın kızı ile birlikte olduğu ortaya çıkan Tottenham orta sahasının Maria Guardiola'dan ayrılıp ayrılmadığı ve Nicole Berry ile sevgili olup olmadığı merak ediliyor.

Beş yıllık ilişkisi sona ermişti

Dele Alli beş yıldır birlikte olduğu Ruby Mae ile Şubat 2021'de ayrılmış ve sonrasında magazin basınının yoğun takibine rağmen ciddi bir ilişki yaşamamıştı.

İngiliz basınının iddiasına göre yıldız futbolcu Mae ile ilişkisinin ardından sadece flört uygulamaları aracılığıyla kısa süreli ilişkiler yaşamayı tercih etmişti.

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