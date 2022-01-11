Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin oturmasının ardından yeniden yapılanmaya giden ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ousmane Dembele'yi takımda tutmaya çalışan Barcelona'ya yıldız oyuncunun menajerinden kötü haber geldi.

Oyuncunun Fransız basınına konuşan temsilcisi Moussa Sissoko meselenin sadece para olmadığını söyledi.

Ne söylendi?

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Sissoko, Dembele'nin Barcelona ile henüz sözleşme imzalamamasının iddiaların aksine parayla ilgisi olmadığını belirtti:

"Herkes paradan bahsediyor ama bizim için tek mesele bu değil. Dembele'nin fazla süre almamasını eleştiriyorlar ama Covid'i henüz yeni atlatmışken antrenman bile yapmadan nasıl sahaya çıkabilir?

Dembele yeni sözleşme imzalayacak mı?

Teknik direktör Xavi'nin önümüzdeki yıllarda kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabileceğini savunduğu Dembele, takımıyla kontrat yenilemezse yaz aylarında bonservisini eline alarak istediği bir takımla anlaşabilecek.

İspanya'daki bazı kulüplerin süreci yakından takip ettiği bilinirken, Manchester United ve Chelsea de oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Chelsea'nin patronu Thomas Tuchel'in yıldız oyuncuyla daha önce Dortmund'da birlikte çalışması Londra ekibinin elini güçlendiren faktörlerden biri gibi görünüyor.

Barcelona'ya 2017 yazında PSG'ye giden Neymar'ın yerine 105 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız yıldız, Katalan devinde oynadığı süre boyunca sakatlıklarla boğuşmuştu.

Beş sezondur oynadığı Barcelona ile ligde 87 maça çıkan Dembele, bu karşılaşmalarda rakip filelere 18 gol bırakmış ve beklentilerin altında kalmıştı.

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