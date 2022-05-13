Osimhen'den Insigne'ye duygusal veda

Nijeryalı Millî Takımı'nda forma giyen Victor Osimhen, genç oyunculara büyük örnek teşkil ettiği için büyük saygı duyduğu Napoli efsanesi Lorenzo Insigne'nin, takımdan ayrılmasının zor olacağını söyledi.

30 yaşındaki İtalyan, 15 yıllık hizmetin ardından Major Soccer League takımı Toronto FC için Parthenopeans'tan ayrılacak.

Insigne, Serie A formasıyla iki kez İtalya Kupası'nı ve İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

Osimhen, Insigne hakkında ne dedi?

Napoli'nin santrforu, 2020'den bu yana Insigne ile omuz omuza oynadı ve deneyimli İtalyanın Napoli'de bıraktığı mirası gözler önüne serdi.

Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"O harika bir çocuk. Onunla saha dışında da zaman geçirdim ve söyleyebileceğim tek şey onun iyi bir insan olduğu."

"Efsane olarak görüldüğü bir kulüpten ayrılmaya karar vermesi zordu. Ancak o örnek bir profesyonel ve şu anda kariyeri için neyin doğru olduğunu sadece o biliyor.

"Son maçını oynayacak ve taraftarlar onun için özel bir atmosfer ve saygı yaratacak. Kesinlikle heyecanlanacak.

"Kendisine yeni macerasında başarılar diliyorum çünkü kişiliğ genç oyunculara örnek teşkil ediyor."

Bu sezon takımı adına 13 gol atan ve iki asist yapan Osimhen, aynı zamanda Dries Mertens'i de övdü.

"23 yıldır Dries ile birlikte oynamak da benim için bir zevk. Dries benim için bir akıl hocası gibi.

"Yedek kulübesindeyken bile bana her zaman tavsiye vermeye ve beni maçlara mümkün olduğunca motive etmeye çalıştı."

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Süper Kartal ayrıca 27 yaşındaki Polonyalı futbolcu Piotr Zielinski ve İtalyan Matteo Politano'ya da değindi ve onlarla oynadığ için şanslı olduğunu belirtti.

Forvet, "Örneğin Zielinski ve Politano gibi oyuncularla ve takım arkadaşlarımın geri kalanıyla oynadığım için kendimi şanslı görüyorum. Bu grupla oynamaktan mutluyum."

Napoli, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.