Akdeniz ekibinde bir süredir oyuncu-antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin, Galatasaray maçında kramponlarını son kez giyecek.

Ekim ayında Akdeniz ekibinin başına geçine geçen Nuri Şahin teknik direktörlük kariyerinin henüz başında olmasına rağmen müthiş bir grafik yakaladı.

Nuri Şahin yönetiminde 14 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Amorim'in ardından Avrupa'da ikinci

14 maçta 32 puan toplayan Nuri Şahin, bu periyotta 40 yaş altı teknik adamlar arasında Avrupa'nın en iyi ikinci ismi oldu.

Nuri Şahin görevi devraldığında 14. sırada yer alan Antalyaspor yakaladığı bu seriyle sekizinci basamağa kadar tırmandı.

Nuri Şahin'i yalnızca; Sporting ile Portekiz Ligi'nde çıktığı son 14 maçta 35 puan toplayan Ruben Amorim geride bırakabildi.

Galatasaray maçıyla veda edecek

Bu sezon ligin ilk sekiz haftasında Antalyaspor formasını giyen Nuri Şahin, teknik direktörlük koltuğuna geçtiğinden bu yana maç listelerinde adı yer almasına rağmen sahaya adım atmadı.

Akdeniz Manşet'in haberine göre; 33 yaşındaki Nuri Şahin, Süper Lig'in son haftasındaki Galatasaray maçında kendi seyircisi önünde son kez sahaya çıkarak futbol kariyerini noktalayacak.

Takımın ligde bir iddiası kalmadığı için bu kararı alan Nuri Şahin, maçın son bölümünde kendini oyuna dahil ederek jübilesini yapacak.