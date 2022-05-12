Aston Villa, Barcelona'dan Philippe Coutinho'yu kalıcı olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Coutinho, kulübe ocak ayında kiralık olarak katıldı ve gelişinin ardından Premier Lig'de iz bırakmaya başladı.

Aston Villa, Coutinho'yu uzun süreli kadrosunda tutmak için Barcelona'ya ödenen ücreti açıklamadı, ancak Barcelona yaptığı açıklamada 20 milyon Euro aldıklarını belirtti.

İmza için neler söylendi?

Aston Villa Menajeri Steven Gerrard, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu, Aston Villa için harika bir transfer. Phil örnek bir profesyonel ve grup üzerindeki etkisi, ocak ayında takıma katıldığından beri çok açık.

"Saha içinde ve dışında kendini yönetme şekliyle bile tecrübesinden yararlanabilecek genç oyuncularımız için değerli bir rol model olacak.

"Gelecek sezona doğru ilerlerken işini bu kadar kararlı ve sorunsuz bir şekilde yürüten bir kulüpte çalışmak inanılmaz” dedi.

Coutinho transferindeki detaylar neler?

Liverpool'a 2018 yılında Brezilyalı oyuncu için 130 milyon Dolar ödeyen Barcelona, anlaşmanın yüzde 50'lik bir satış maddesine sahip olduğunu ifade etti.

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Coutinho, son aylarda Villa Park'ta 16 Premier Lig maçında yedi gol atarak yeniden canlandı.

Oynadığı oyun, onu Katar'daki 2022 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı için bile bir alternatif haline getirdi.

Aston Villa, tarihsel olarak yüksek profilli Barcelona oyuncuları için bir seçenek olmasa da Coutinho, Gerrard ile güçlü bir ilişkisi olması sebebiyle takıma katıldı.

Brezilyalı yıldız, daha önce Premier Lig'deki ilk görevinde Liverpool formasıyla iyi bir performans göstererek kalitesini kanıtlamıştı.

Coutinho'nun, henüz 29 yaşında olması ve Aston Villa’da sakatlık sorunlarını geride bırakması; formunu yeniden en yüksek seviyeye çıkaracağına dair iyi bir izlenim veriyor.

Coutinho'nun Aston Villa performansı

Barcelona'da ilk 11'e girmekte zorlanan Coutinho, ocak ayındaki ara transfer döneminde Aston Villa'ya transfer oldu.

Menajer Steven Gerrard'ın Premier Lig'de 16 maçta şans verdiği Coutinho, dört gol atarken üç asist katkısında bulundu.

Mart ayında Coutinho'nun bonservisini almak istediklerini açıklayan Gerrard, transferde bazı pürüzler çıkabileceği konusunda uyarıda bulunsa da bu transfer gerçekleşti.

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