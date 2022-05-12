Süper Lig’de bu sezon adından sıkça söz ettiren Joel Pohjanpalo, attığı 16 golle krallık yarışının zirvesinde bulunuyor.

Sergilediği harika performansa rağmen Çaykur Rizespor’un ligden düşmesine engel olamayan Fin golcü, Rize ve Türkiye’deki futbol ortamından oldukça memnun.

27 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de gördüğü bazı şeyler hakkında ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

GOAL Türkiye, Joel Pohjanpalo ile konuştu.

İşte sorularımız ve Fin forvetin büyük bir özenle verdiği yanıtlar.

Öncelikle Türkiye’deki günlerin nasıl geçiyor? Rize’de neler yapıyorsun, futbol dışında en fazla keyif aldığın şeyler neler?

"Rize, Türkiye’nin Kuzey’in de bulunan küçük bir şehir ve sosyal olarak yapacak çok fazla bir şey yok, ancak buranın çok güzel bir doğası var.

"Hava burada çok temiz ve yemekler çok iyi. Bir futbolcu için tamamen oyuna konsantre olmak açısından harika bir yer olduğunu söyleyebilirim.

"Burada çok fazla boş zamanım oluyor. Takım arkadaşlarımla ve çalışanlarla beraber çok iyi zaman geçiyoruz ve bir şeyler yiyoruz. Gerçekten çok eğleniyorum."

Türkiye’ye gelmeden önce burayla ilgili görüşlerin nasıldı ve buraya geldikten sonra bazı düşüncelerin değişti mi?

"Dürüst olmam gerekirse kulüple ilgili çok fazla bir bilgim yoktu, ancak Süper Lig hakkında bir şeyler biliyordum.

"Ayrıca vatandaşım Petteri Forsell Bursaspor’da forma giydi ve o Süper lig hakkında bir şeyler biliyordu.

"Buraya geldiğimde, beklediğimden çok daha farklı olduğunu gördüm. Örneğin Bundesliga kadar taktiğe açık bir lig değil, daha fazla bireysel.

"Burada her zaman farklı sürprizlerle karşılaşıyorum. Yani düşündüğümden çok daha fazlasını deneyimledim diyebilirim."

Türk futbolunu nasıl buluyorsun? Futbolun daha fazla gelişmesi için sana göre neler yapılması gerekiyor?

"Bence Süper Lig teknik olarak çok yüksek bir seviyede.

"Ancak, taktik ve disiplin olarak Almanya’dan ve Avrupa futbolundan uzakta olduğunu düşünüyorum.

"Maçın her anında taktiğe bağlı kalmanız gerekiyor ve disiplinli bir şekilde oynamak lazım.

"Bu tür şeylere sadık kalınırsa bence ilerleyen süreçte Süper Lig de Avrupa’nın diğer üst liglerinin seviyesine gelebilir."

Türkiye’ye gelmeden önce kendine gol hedefi koydun mu? Şu anki performansın hakkındaki düşüncelerini almak isterim.

"Avrupa’nın başka bir ülkesinde futbol oynama planları yapıyordum ve bu konuda bazı arayışlarım vardı.

"Bu süreçte birçok takımla görüşme fırsatım oldu, ancak Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalama kararı aldım. Her şey çok çabuk oldu.

"Şu ana kadar formumun iyi olduğunu düşünüyorum ve herhangi bir sakatlığım yok. Benim için çok iyi bir sezon oluyor.

"Dolayısıyla kendimi Süper Lig’de kanıtlamak ve performansımı Avrupa’nın diğer takımların da göstermek istiyorum.

"Hedefim, diğer kulüplerimde yaptığım gibi atabildiğim kadar gol atmak. Her zaman başarılı olabilmek ve hep daha fazlasını yapmayı arzuluyorum."

Takım arkadaşlarınla uyumun nasıl, Rize taraftarı ve genel olarak Türk taraftarlar hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyim?

"Kulüpteki herkes gerçekten inanılmaz. Burada olduğum için çok mutluyum. Hocamız, kulüpteki çalışanlar ve takım arkadaşlarım...

"Herkes birbirine çok yardımcı oluyor. Buradaki taraftarları, özellikle Almanya’dakilerle kıyaslarsam büyük bir farklılık var.

"Türk taraftarlar çok daha fazla tutkulu. Taraftarlara baktığınızda, futbolun onlar için ne kadar fazla şey ifade ettiğini görebiliyorusunuz.

"Hüznü ve hayal kırıklığını da fazlasıyla yaşıyorlar ve sahada bunu hissedebiliyorsunuz.

"Örneğin; geçen hafta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında o tutkuyu fazlasıyla gördüm.

"Beşiktaş taraftarları gerçekten inanılmaz ve maç boyunca susmadılar. Atmosfer gerçekten harikaydı.

"Ayrıca, Galatasaray’a karşı oynadığımız maçta da atmosfer çok iyiydi."

Süper Lig’i, Avrupa’nın diğer ligleriyle kıyasladığında burası için neler söyleyebilirsin?

"Türk futbolcular teknik açısından gerçekten çok iyiler, ancak taktik ve disiplin olarak Avrupa’nın diğer ligleriyle kıyasladığımda büyük bir fark var.

"Ayrıca, Burada baskı çok fazla ve duygular inanılmaz derecede baskın.

"Öte yandan, Türkiye’deki stadyumların kalitesi beni gerçekten çok şaşırttı. Oynadığım her stadyumun standartı çok yüksekti ve bu, benim için büyük bir sürpriz oldu.

"Tesisler ve şartlar da çok iyi seviyede. Bence kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de taktiğe ve disipline daha fazla konsantre olursa Türk futbolu çok yüksek seviyelere çıkar."

İlerleyen süreçlerdeki hedeflerin neler?

"Burada tamamıyla futbola konsantreyim ve kalan maçlarda elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tek amacım takımıma daha fazla yardımcı olabilmek. Burada atabildiğim kadar gol atmak amacındayım.

"Çaykur Rizespor’un ardından yeniden Bayern Leverkusen’e döneceğim ve orda bir sezonum daha var. Şu anda geleceğimin nasıl olacağını tam olarak söylemem mümkün değil. Ancak, bu sezon bireysel olarak benim için çok iyi geçti.

"Gelecekte hem Avrupa’da hem de Türkiye’de çok fazla fırsat olabilir. Fakat, bunun için Bayern Leverkusen’le konuşmaları gerekiyor.

"Ben Leverkusen’de oynamak istiyorum ve orası her zaman benim evim olacak, ama onlarla konuşup benim için en iyi seçeneğin ne olduğuna karar vereceğiz.

"Leverkusen’den ayrılma gibi bir ihtimalim tabii ki var. Futbolda her şey mümkün. Şu anda tamamen futbola odaklanmak istiyorum ve ayrıca gelecek ay düğünüm var. Bütün planlarımı buna göre yapıyorum."

Çocukluk hayalin neydi? Ne kadarını gerçekleştirebildin?

"Benim her zaman hayalim bir aile kurmaktı ve tabii ki evlenmek… Umarım, bunu çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğim.

"Futboldaki hedefim ise kesinlikle Şampiyonlar Ligi’nde oynamak. Ayrıca, Finlandiya Milli Takımı’yla büyük turnuvalarda yer almak amacındayım.

"EURO 2020’de Finlandiya Milli Takımı’nda oynama fırsatı buldum ve gol sevinci yaşadım. Bu his, benim için gerçekten harikaydı.

"Ayrıca birkaç büyük seyahat planım da var. Bunların bazılarını gerçekleştirdim. Umarım, ilerleyen süreçte buna devam edebilirim."

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