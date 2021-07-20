Oscar Cordoba'dan itiraf: Taraftarlar zarar veriyordu!

Beşiktaş'ın unutulmaz kalecisi, taraftar baskısının sadece genç oyuncuları değil tecrübeli isimleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Kolombiya futbol tarihinin efsane kalecilerinden Oscar Cordoba, eski takımı Millonarios'in geçtiğimiz sezon Kolombiya Ligi finaline yükselmesini değerlendirdi.

Deneyimli futbol adamı yakalanan başarıda sezonun pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmasının rolüne vurgu yaptı.

Oscar Cordoba ne söyledi?

Millonarios'in genç bir kadroya sahip olduğunu belirten Cordoba, boş tribünlerin oyuncuları rahatlattığını söyledi:

"Sezon seyircili oynanmış olsaydı Millonarios'in America ya da Junior takımlarından birine elenip finali göremeyeceğine eminim. Millonarios çok tutkulu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip. Hata yapan genç oyuncuların bu baskıyı kaldırması her zaman kolay değil.

"Stadyumların boş olması bu gençlere rahat oynama imkanı tanıdı. Bu sadece genç oyuncular için geçerli bir durum da sayılmaz. Çok tecrübeli olmalarına rağmen taraftarın tepkileri nedeniyle kariyerim boyunca bocalayan birçok oyuncu gördüm."

İki kez Copa Libertadores'i kazanmıştı

Beşiktaş'ın unutulmaz 100. yıl şampiyonluğunda kaleyi koruyan Oscar Cordoba, özellikle yüksek pas kalitesiyle dikkaat çekiyordu. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunun ardından Premier Lig takımlarından Arsenal'den de transfer teklifi alan Cordoba, Türkiye kariyerinin son döneminde Antalyaspor forması da giymişti.

73 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyen ve 1997-2001 yılları arasında formasını giydiği Arjantin'in dünyaca ünlü kulübü Boca Juniors'un da efsaneleri arasında yer alan Cordoba, iki farklı dönemde Millonarios forması giyerken, Boca Juniors ile 2000 ve 2001 yıllarında Copa Libertadores'i, Kolombiya Milli Takımı ile ise 2001'de Copa America'yı kazanmıştı.

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