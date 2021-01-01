Orkun Kökçü'den Steven Berghuis'e yumruk!

Feyenoord'da Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün sezon içinde Steven Berghuis'e yumruk attığını söyledi.

Hollanda'da sezonun sona ermesinin ardından Feyenoord'dan ayrılan ve teknik direktörlük kariyerine nokta koyan Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, sezonun bilinmeyenlerini paylaştı.

Zor bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen Pot, teknik kadro ve oyuncu grubu arasında zaman zaman oldukça sert gerginliklerin yaşandığını söyledi.

Cor Pot ne dedi?

Feyenoord oyuncularınıın zaman zaman kendi aralarında tartıştıklarını ve soyunma odasının oldukça hararetli anlara tanıklık ettiğini belirten Pot, bu anlardan birinin başrol oyuncusunun milli oyuncu Orkun Kökçü olduğunu söyledi:

"Steven Berghuis her açıdan takımın en iyilerinden biriydi ama zaman zaman takım arkadaşlarına karşı kullandığı kelimeler rahatsız edici olabiliyordu.

"Heerenveen deplasmanında aldığımız yenilginin ardından takımın sahaya yansıttığından daha fazlasını ortaya koyabileceğini ifade ederken söylediği bir söz sonrasında Orkun Kökçü ile tartıştılar ve Orkun, suratına bir yumruk attı.

"Takım arkadaşlarıyla birlikte hemen araya girdik ve gerilimi sonlandırdık. Bu konu Advocaat'ı çok üzmüştü ve sonrasında istifa etmek isteyerek, eşyalarını topladı ancak onu kalmaya ikna ettik"

Fenerbahçe'de de çalışmışlardı

Dick Advocaat ile Cor Pot ikilisi 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. Ligin son maçının ardından kariyerine nokta koyan 73 yaşındaki Advocaat, Fenerbahçe ve Feyenoord'un yanı sıra üç farklı dönemde Hollanda Milli Takımı, PSV, Rangers, Mönchengladbach, Zenit, Güney Kore Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Belçika Milli Takımı, AZ Alkmaar, Sunderland, Sırbistan Milli Takımı gibi görevlerde çalışmıştı.

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