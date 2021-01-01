UEFA, Real Madrid, Barcelona ve Juventus'u yargılayacak

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un yargılanacaklarını duyurdu.

Avrupa'nın 12 elit kulübü bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı. UEFA ve FIFA'nın ağır yaptırım tehditleriyle ve taraftar protestolarıyla karşılaşan kulüplerin dokuzu daha sonra birer açıklama yaparak bu oluşumdan ayrıldıklarını açıklamıştı.

İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona ile İtalyan temsilcisi Juventus, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarına dair bir açıklama yapmadı.

UEFA resmi internet sitesi üzerinden bu üç kulübün yargılanacağını açıklayarak konunun takipçisi olmaya devam ettiğini gösterdi.

Üç kulübün yargılanma gerekçesi olarak ise, UEFA'nın yasal yapısının ihlali olarak gösterildi.

UEFA, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada oluşumdan ayrılmayan Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in yapılan disiplin soruşturmasının ardından suçlu bulundukları ifade edilmişti.

Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılmıştı?

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan akiamı resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.