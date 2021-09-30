"Barcelona'da bir savaş var"

Katalan devinin unutulmaz ismi, eski takımının son durumunu değerlendirdi.

La Liga'da sezona kötü başlayan ve lider Real Madrid'in beş puan gerisine düşmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta puan alamayan Barcelona'da çalkantılı günler yaşanırken, Katalan ekibinin unutulmaz golcüsü Luis Suarez eski takımının durumunu değerlendirdi.

Uruguaylı yıldız, kulüpteki oyuncuların zor durumda olduğunu söyledi.

Suarez ne söyledi?

Takımı Atletico Madrid'in hafta sonu Barcelona ile oynayacağı La Liga mücadelesi öncesinde İspanyol basınından Sport'a konuşan Suarez, Barcelona'daki yeni teknik direktör arayışına da değindi:

"Bir futbolsever ve bir oyuncu olarak Xavi'nin Barcelona için yaptığı harika şeyleri takdir ediyorum. Zeki ve Barcelona teknik direktörlüğünün ne denli zor bir görev olduğunu biliyor.

"Şu anda Barcelona'nın bir teknik direktörü olduğu için bu onun adına zor bir karar olabilir ama nitelikli bir futbol adamı olduğunu düşünüyorum ve Camp Nou'ya dönmesi halinde oyunculuğu döneminde olduğu gibi yine güzel bir iz bırakacağına eminim."

"15 yaşındaymışım gibi davranıldı"

Barcelona'dan ayrılık sürecine de değinen Suarez, Katalan ekibinde dönemin başkanı Jordi Bartomeu ile teknik direktör Ronaldo Koeman'ı kendisine karşı net olmamakla suçladı:

"Bartomeu ve Koeman bu sorumluluğu üstlenmek istemediler. Bana sanki 15 yaşında bir oyuncuymuşum gibi davrandılar ve bu aşağılayıcı bir hareketti.

"Barcelona benim soyunma odası için kötü adam olduğum yönündeki bir söylentiyi basına sızdırdı ama soyunma odasında rahatsız olan asıl kişi bendim. Barcelona'ya gol atarsam herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmayacağım çünkü kulübe karşı çok büyük bir saygım var.

"Barcelona'da şu anda başkan Laporta ve Koeman arasında oyunculara da zarar veren bir savaş var ve bu durum takımı etkiliyor."

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