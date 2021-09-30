ÖZEL | "Olympiakos, Pedro Martins ile 2019'dan beri Yunanistan'ın en iyi takımı"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'u Yunan gazeteci Thodoris Vasilis'in bakışıyla yakından tanıyın.

ÖZEL | Thodoris Vasilis @Teovas82

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona varyasyon rüzgârları ile başlayan Fenerbahçe, uzun bir bekleyişin ardından Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Portekizli teknik adam yoluna emin adımlarla ilerlerken Avrupa'da da alınan iyi sonuçlar, sezon başında bahsedilen 'değişim' mottosuna referans oldu.

Kulüpte oluşan güzel atmosferden fire vermek istemeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

Olympiakos ise Kanarya'nın aksine yoluna dört yıldır aynı teknik adam ile devam ediyor.

Peki Yunan ekibinin oyun stili nasıl? Güçlü ve zayıf yönleri neler? Fenerbahçe, Olympiakos'a karşı neler yapabilir? Yunan gazeteci Thodoris Vasilis, Goal Türkiye için değerlendirdi:

"Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde bu seneyi son şampiyon olarak ve üst üste üçüncü bir şampiyonluk kazanmanın büyük bir lütfuyla açtı. Fakat yeni sezon Thrylos (Efsane) için iyi başlamadı. Büyük hedefi tekrar Şampiyonlar Ligi grup aşamasına geçmekti ancak 3. ön eleme turunda Ludogorets'e penaltı atışlarıyla elendi.

Böylece Avrupa Ligi play-off turuna transfer oldu ve burada Slovan Bratislava'ya karşı oynayarak sorunsuz bir şekilde yoluna devam etti."

Olympiakos'un oyun stili nasıl?

"Bu Pedro Martins'in Olympiakos yedek kulübesindeki 4. yılı. Portekizli ile Olympiakos 2019'dan beri Yunanistan'ın en iyi takımı. Çok saygılı bir teknik direktör. Oyun stili, arka dörtlüden gelen bir hücum futbolu. Takımlarının topa sahip olmasını, kanat ve orta sahalarda fırsatlar yaratmasını seviyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük takımlara karşı (Bayern, Arsenal) veya Sporting Lizbon gibi rakiplere karşı deplasman maçlarında iki defansif orta saha ve bir merkez orta saha ile 4-3-3 dizilişiyle çıkmasına rağmen 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor."

"Yunanistan liginde 4-2-3-1 dizilişini kullanıyor çünkü rakipleri sadece savunma oynamayı tercih ediyor. Ancak Avrupa'da ve grubun Royal Antwerp'e karşı ilk maçında Olympiakos'un taktiği 4-3-3 idi (Üç oyuncu da ofansif oyun kurucu özelliğine sahip değil. Camara iki defansif orta sahanın önünde oyun kurucu gibi bir role sahip). Martins için en büyük sorun, takımın oyun kurucusu ve Yunan futbolunun en iyi oyuncularından Fortunis'in yaz aylarında sakatlanması ve Ocak ayına kadar forma giyemeyecek olması. Fortunis oyunu dikte edebilen, tempoyu değiştirebilen ve yaptığı paslarla defansı frenleyebilen bir oyuncu.

"Fener maçı için Martins, M'Villa'nın yokluğuyla uğraşmak zorunda, bu yüzden Kamerun'dan Kunde'nin onun yerini alacağına inanıyorum. Aklında kaleci Vaklik ile 4-3-3 dizilişi var. Arka dörtlü Karbownik, Papastathopoulos, Cisse ve Reabciuk olacak. Koude, Bouhalakis ve Camara üç orta saha oyuncusu ve Camara daha yaratıcı rollerde. Hücum hattında El Arabi forvette dururken Masouras sağ kanat ve Aguibu Camara sol kanatta olacak (Olympiakos'a bu yıl gelen Camara sadece 20 yaşında ve Martins'in çok sevdiği bir oyuncu). Ancak Martins daha deneyimli oyuncularla oynamaya karar verirse Onyekuru'nun sol kanatta başlama ihtimali var."

Olympiakos'un güçlü ve zayıf yönleri neler?

"Olympiakos'un gücü orta sahadaki üç oyuncu. Baskılı oynarken rakibe çok fazla alan vermiyorlar ve özellikle Camara, Olympiakos'un hücumunda daha fazla seçenek yaratmak için ileriye gidebilir. Ayrıca El Arabi çok kolay gol atabilen harika bir forvet."

"Olympiakos'un zayıf yönleri iki arka bölgesi (sağ ve sol). Çok fazla hücum yapmıyorlar ve hücum yaptıklarında ortalarda büyük problem yaşıyorlar. Bu yüzden bazen Martins, sağ bek Androutsos'un yerine pozisyonda zayıf olan orta sahadan bir oyuncu kullanıyor."

"Benim için çok dengeli bir oyun olacak. Olympiakos, iki yıldır aynı oyuncular, aynı diziliş ve aynı teknik direktör ile ilerleyen bir takım. Fener, Vitor Pereira ile Rossi, Berisha gibi yeni oyuncularla ve yeni taktik dizilişi 3-4-2-1 ile yeni bir takım. Ancak Fener, Türk takımları için her zaman büyük bir silah olan taraftarlarıyla evinde oynuyor, biliyorsunuz Türk ve Yunan takımları arasındaki maçlar her zaman özeldir. Berabere biteceğini düşünüyorum."

Vitor Pereira, Olympiakos'ta 2014-15 sezonunun ikinci döneminde görev almış ve şampiyonluk yaşamıştı. Ardından ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Ancak Thodoris çok uzun zaman geçtiğini ve kimsenin aklında Pereira'nın kalmadığını düşünüyor: