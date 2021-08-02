Olivier Giroud: “Tanrı Milan’da oynamamı istedi”

Milan’ın yeni transferi Olivier Giroud, İtalya’ya gelmesinde manevi sebeplerin rol oynadığını açıkladı.

Tecrübeli golcü Olivier Giroud, dokuz yıllık Ada macerasına nokta koyarak 2 milyon euro karşılığında Chelsea’den Milan’a transfer olmuştu.

İtalyan ekibiyle 2023’e kadar sözleşme imzalayan Fransız oyuncu, kariyerinde ilk kez Serie A’da top koşturacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Milan, geçen sezon Chelsea formasıyla Devler Ligi’nde kupaya uzanan Giroud’nun deneyiminden faydalanmak istiyor.

Milan formasıyla ilk maçına haftasonu Nice karşısında çıkan Giroud, 1-1 sona eren maçta takımının tek golünü kaydetmişti.

Ne söyledi?

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Giroud, neden Milan’ı seçtiğini ilginç bir şekilde açıkladı.

“Oynadığım her kulüpte kupalar kazandım, burada da aynı şeyi başarmak istiyorum. Kafamda belirlediğim bir hedef var, ama şu an bunu açıklamayacağım, baskı yaratmak istemiyorum. Şu kadarını söyleyebilirim ki, nihai hedefim Milan’la şampiyonluk yaşamak.”

“Chelsea’den ayrılmak ve yeni bir ligi keşfetmek için doğru zaman gelmişti. Tanrı Milan’da oynamamı istedi. Milan dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Buradaki projeye inancım tam.”

“Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir sezon geçirmek için gereken her şeye sahibiz.”

9 numaranın lanetini kırabilecek mi?

Giroud’yu Milan’da geçmişten beri yıldız santraforlarla özdeşleşen 9 numaralı formayla izleyeceğiz. Ancak Filippo Inzaghi’nin 2012’de futbolu bırakmasından bu yana, Milan 9 numaralardan istediği katkıyı bir türlü alamadı.

Gonzalo Higuain, Luiz Adriano ve Fernando Torres gibi isimler hayal kırıklığı yaratmıştı. Formanın yeni sahibi Giroud ise beklentileri karşılayabileceğini düşünüyor.

“Ben batıl inançları olan biri değilim, forma numarası oynadığım futbolu etkileyemez. Milan’da bu numarayı Inzaghi, Marco van Basten ve Jean-Pierre Papin gibi santraforlar taşıdı, ama ben baskı hissetmiyorum.”

İlerleyen yaşına rağmen hala elit düzeyde skor katkısı yapabileceğine inanan 34 yaşındaki oyuncu, yeni takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic’i örnek gösterdi.

“Yaşımın bir önemi yok. Zlatan Ibrahimovic benden birkaç yaş daha büyük, her şey kafa bitiyor. Doğru motivasyonla hala zirveyi zorlayabilirsiniz.”

Yılların eskitemediği iki golcü

39 yaşındaki Ibrahimovic, 2020/21 sezonunda Serie A’da 19 maçta 15 gol atarak yıllara meydan okumayı sürdürmüştü.

Giroud ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde sekiz maçta altı golle çok iyi bir performans ortaya koydu. Fransız golcü, Premier Lig’de ise 17 maçta fileleri dört kez havalandırmıştı.

Chelsea ile bu yıl Şampiyonlar Ligi’ni, 2019’da ise UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Giroud, 2018 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa milli takımı kadrosunda da yer almıştı.

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