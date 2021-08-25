Fabrice N'Sakala ne zaman sahalara dönüyor?

Gaziantep FK maçında rahatsızlanan tecrübeli sol bekin durumu iyi.

Beşiktaş'ta son günlerde en çok merak edilen konuların başında, Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumu geliyor.

Cumartesi günü oynana Gaziantep FK maçında aniden yere yığılan tecrübeli sol bekin son durumuyla ilgili Beşiktaş Kulübü doktoru Kerem Ülkü, açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Kulüp doktoru Kerem Ülkü, N'Sakala'nın rahatsızlığını tanımlayarak gelişen süreci şu sözlerle özetledi:

"Bildiğiniz gibi cumartesi akşamı oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının 70. dakikasında Fabrice N'Sakala'nın yaşadığı ani bilinç kaybı problemi nedeniyle oyuncumuzu Gaziantep'teki hastanede takip altına almıştık.

"Oyuncumuz ardından İstanbul'da hastaneye transfer edildi, transferinin ardından sahada yaşadığı olay, yani tıbbî ismiyle 'Senkop' rahatsızlığının altında yatan nedenlerini araştırmak için hastanede yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk.

"Bu kurulun içerisinde kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları alanında uzman olan hocalarımız vardı.

"Amacımız, oyuncuda yapısal herhangi bir sorun olup olmadığını ortaya çıkarmaktı Aynı zamanda metabolik birtakım sebeplerin engellenmesini sağlamaktı.

"2-3 gün süren analizlerin ardından N'Sakala'nın kardiyolojik veya nörolojik sisteminde herhangi gib yapısal problem olmadığını, kalbin ve beynin fonksiyonel çalışmalarını etkileyecek herhangi bir sorun olmadığını da gözlemlemiş olduk.

"Oyuncunun yaşadığı ani bilinç kaybının, her futbolcuda olabileceği gibi fizyolojik sebeplerden ötürü gerçekleştiğine kanaat getirdik ve N'Sakala'yı, salı günü taburcu ettik.

"Oyuncumuza şu anda istirahat tedavisini uyguluyoruz. Genel sağlık durumu gayet iyi. Kendisi bir an önce antrenmana çıkmak istiyor ama gözlemlerimiz devam ediyor.

"Milli takım arasını iyi değerlendirerek oyuncunun yeniden sahaya dönmesini sağlamayı amaçlıyoruz."

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının 70. dakikasında topsuz alanda bir anda yere yığıldı.

Bir süre bilinç kaybı yaşayan tecrübeli futbolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ambulansa götürülmesinden kısa bir süre sonra N'Sakala'nın bilincinin açık olduğuna dair bilgler geldi ve futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

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