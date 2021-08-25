FIFA’dan milli maç yasağına müdahale

İngiltere’nin milli maçlar için ülkeden çıkacak oyunculara karantina uygulayacağını açıklaması kriz yaratmıştı.

Covid-19 protokollerini katı biçimde uygulamayı sürdüren İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden gelen herkese 10 günlük izolasyonu zorunlu tutuyor.

Yıldızlarının maç kaçırmasını istemeyen Premier Lig kulüpleri, oyuncuların kırmızı listedeki ülkelere seyahat etmemesi için harekete geçmişti.

Mısırlı Mohammed Salah’ın yanı sıra Brezilyalı oyuncu Alisson, Fabinho ve Roberto Firmino’yu kadrosunda bulunduran Liverpool, uygulamadan en fazla etkilenecek takımlar arasında yer alıyor.

Milli maç arası, Premier Lig kulüplerini harekete geçirdi

Ne söyledi?

Konuyla ilgili bir açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan kırmızı liste kısıtlamasının milli futbolcular için esnetilmesi yönünde bir talepte bulunduğunu söyledi.

FIFA üyesi ülkelere birlik olma çağrısı yapan Infantino, İngiltere ve İspanya’ya futbolun global ölçekteki bütünlüğünün korunabilmesi yolunda taşıdıkları sorumluluğu hatırlattı.

“Geçmişte küresel sorunlarla birlikte yüzleştik ve gelecekte bunu yapmaya devam etmeliyiz. Yaklaşan uluslararası maçlar öncesinde oyunculara izin verilmesi büyük aciliyet ve önem arz eden bir konu. Bu zorlu süreçte verdikleri destekten ötürü futbolun tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.”

“Tüm üye ülkelerden, tüm liglerden, tüm kulüplerden doğru ve adil olanı yapabilmek için destek istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları İngiltere ve İspanya liglerinde top koşturuyor. Bu ülkelerin dünya çapındaki sportif bütünlüğün korunmasına dair sorumluluğu bizimle paylaştığına inanıyoruz.”

“İngiltere’nin kırmızı listedeki ülkelerden dönen oyunculara uyguladığı karantina konusunda, futbolcuların FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında oynama şansından mahrum edilmemesi için Başbakan Boris Johnson’dan yazılı olarak destek talep ettim."

"İngiltere hükümetine Euro 2020’dekine benzer bir yaklaşımı benimsemeleri önerisinde bulundum.”

“Covid-19’a karşı mücadelede şu ana kadar birlik ve beraberlik gösterdik. Şimdi herkese, yaklaşan FIFA Dünya Kupası elemeleri için milli oyuncuların serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum.”

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