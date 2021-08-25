Yıldız futbolcular, bir dilim et için Nusret'e ne kadar ödüyor?

Dünyaca ünlü oyuncular, Nusret'i neden bu kadar çok seviyor?

Nusret, dünyanın en ünlü kasaplarından ve restoran işletmecilerinden biri.

O sadece müşterilerine sunduğu biftekleriyle değil, aynı zamanda bu bifteklerin hazırlanışı, sunumu ve üzerilerine tuz serpmedeki kendine has yöntemiyle de tanınıyor.

Bu yöntemine bir isim de verdi. 'Et seven' ya da başka bir ifade ile 'Saltbae'...

Ünlüler, krallar ve başkanların yanı sıra yemek yemeyi seven ve o sırada eşsiz bir deneyim yaşamak isteyen yıldız futbolcuları da ağırlıyor.

Ayrıca bu isimler, Nusret ile çekildikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı çok seviyor.

Nusret'te hangi futbolcular yemek yedi?

Nusret'e gidenler arasında Paul Pogba, Robert Lewandowski, David Beckham, Karim Benzema hatta merhum Diego Maradona bile var.

Peki bu yıldızlar Nusret'te yemek yemek için ne kadar ödüyorlar? Yiyebilecekleri en pahalı yemek hangisi?

Fransız futbolcu Frank Ribery, Dubai'de tatildeyken altın kaplamalı biftek sipariş ederek tartışmalara yol açmıştı.

O dönem yapılan açıklamaya göre söz konusu bifteğin fiyatı bin 300 dolardı. Ancak aynı siparişi veren başka kişiler, fiyatın yaklaşık 330 dolar olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Fransız haber ajansı AFP, fiyatları öğrenmek için restoranla iletişime geçti. Buna göre Dubai'deki en pahalı yemek, altın kaplamalı biftekti ve fiyatı 530 dolardı.

Nusret'in New York, Abu Dabi ve İstanbul gibi farklı şehirlerde birçok restoranı bulunuyor. Fiyatlar ülkelere ve şehirlere göre değişiyor fakat nerede olursa olsun büyük bir başarı elde ediyor.

Orta halli hatta yoksul denilebilecek bir aileden gelen Nusret'in serveti, 50 milyon dolar'a ulaştı. Orta okuldayken kasap dükkanında çalışıp ailesine destek olabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldı.

Sonrasında ise mesleğin inceliklerini öğrenmek için çalıştı, ülkesinden göç etti ve bugün sanal dünyanın en meşhur insanları halinden biri haline geldi.

Nusret'te yemek için, ne kadar ödemeyi göze alabilirsiniz?