ÖZEL | "Morutan, Cicaldau'dan daha yetenekli"

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Olimpiu Morutan’ı daha yakından tanıyın.

Sarı kırmızılı ekip, Steaua Bükreş forması giyen Olimpiu Morutan için girişimlerini sürdürüyor. Rumen ekibinin 10 milyon euro bonservis istemesi transferin gerçekleşmesi önündeki tek engel gibi gözüküyor.

22 yaşındaki oyuncunun menajeri Galatasaray’ın ilgisini doğrularken, Morutan’ın da Türkiye’ye gelmek istediğini söylemişti.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Morutan’ı Goal Türkiye’ye değerlendirdi.

“Morutan çok yetenekli bir ofansif orta saha oyuncusu. Saha görüşü iyi, adam eksiltme becerisi ise harika. İyi bir oyun aklına ve iyi bir karaktere sahip.”

“Şu ana kadar istikrarlı performans gösterdiği tek sezon, 2020/21 sezonu oldu. Oyundan biraz kolay düşebiliyor. “

Bir parlıyor, bir kayboluyor

“Bazen spektaküler bir hareket yapıyor, hemen ardından sahadan kayboluyor. Ama bu daha çok yaşla ilgili bir sorun. Üst seviyede oynamaya başladığında bu problemi aşacağını düşünüyorum. “

“Galatasaray’a transferi gerçekleşirse kesinlikle adapte olmak için zamana ihtiyacı olacak. Birkaç haftadan bahsetmiyorum, altı ay ila bir yıl arası süre gerekebilir. Onunla ilgili tek soru işareti de bu. Ama Türkiye’de oynayabilecek yeteneğe sahip.”

Baskıyı kaldırabilir

“Orada baskı daha fazla olacak, ama Steaua Bükreş’te de baskı altında oynadı, zaman içinde bununla başa çıkabileceğine inanıyorum.”

“4-3-3’te sol kanatta, sağ kanatta ve ortada oynadı. Bana göre ideal mevkisi, 4-2-3-1’de santraforun arkasında ya da 4-3-3’te ortada oynamak. “

Cicaldau’dan daha yetenekli

“Cicaldau ve Morutan çok farklı oyuncular. Morutan’ın tekniği ve bireysel yetenekleri çok özel. Cicaldau da top ayağındayken iyi bir oyuncu, ama Morutan kadar yetenekli değil.”

Basın mensuplarının sorusu karşısında Galatasaray'a transfer olmaktan mutluluk duyacağını söyleyen Morutan, şakacı bir tavırla, "Fiyatımı düşürmek için ilk iki maçı kötü oynadım" demişti.

Roşu bu açıklamanın Steaua cephesinde bir kırgınlık yaratmadığını ifade etti.

“Becali, Morutan’ın söylediklerini öğrenince sinirlenmedi, aksine güldü. Zaten Morutan da şaka yapmıştı, kimse bu sözler nedeniyle alınmadı.”

Fiyatta indirim bekleniyor

Steaua Bükreş’in sahibi Gigi Becali’nin pazarlık masasında 10 milyon euro’dan aşağı inip inmeyeceği merak konusu. Roşu bu olasılığın gerçekleşebileceğini düşünüyor.

“Belki inebilir. Ne yapacağını kestirmek güç. Bir sonraki hareketini tahmin edemezsin, çünkü kendisi de ne yapacağını bilmiyor. Fikirleri sık sık değişiyor.”

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