YORUM | Berkan Kutlu, Galatasaray’a neler katar?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Berkan Kutlu’yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılar; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmıştı.

Orta saha bölgesinde dar bir rotasyona sahip olan sarı - kırmızılılar, TRT Spor'un haberine göre Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

Berkan Kutlu’nun kariyeri

Geride bıraktığımız sezonun başında Sion’dan ayrılarak Alanyaspor’a gelen Berkan Kutlu, sezonun ilk bölümlerinde Çağdaş Atan tarafından daha çok bir rotasyon oyuncusu gibi değerlendirilmiş; ancak ilerleyen dönemlerde ise formayı kaparak Alanyaspor’un dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonda üç gol iki asistlik bir performans göstermişti.

Berkan Kutlu’nun özellikleri

23 yaşındaki Berkan Kutlu, temposu ve dinamizmiyle kendini göstermesinin yanı sıra iyi de bir pas kalitesine sahip. Merkez orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen oyuncu, kısa mesafeli paslarda başarılı bir görüntü çizmesinin yanı sıra uzun paslarda da iyi işler çıkarabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Goal Türkiye’ye röportaj veren Çağdaş Atan da Bakasetas’ın gidişiyle birlikte dinamizme dayalı bir oyun tarzına geçtiklerini belirtirken bu değişen oyunda Berkan Kutlu’nun da rol oynadığından bahsetmişti:

“Bakasetas’ın eksikliğini dinamizmle çözmeyi denedik. Berkan Kutlu, Umut Güneş ve Efkan Bekiroğlu gibi oyuncularımız daha fazla süre almaya başladılar, Salih Uçan’ın rolü değişti ve farklı bir oyun oynamaya başladık.”

Berkan Kutlu, Galatasaray’a nasıl katkı sağlar?

Alanyaspor, Çağdaş Atan yönetimi altında oynadığı oyunla Wellinton, Caulker, Salih Uçan ve son olarak da Berkan Kutlu gibi birçok oyuncuyu parlattı ve büyük takımlara gönderdi.

Bu durumda şüphesiz Alanyaspor’un oyun tarzının da etkisi var zira Çağdaş Atan’ın takımı, geçen sezon ligin en çok topla oynayan ve en yüksek pas yüzdesine sahip olan takımıydı.

Fatih Terim’in de Galatasaray’da topa sahip olma oyunu oynatmak istediğini düşününce Berkan Kutlu’nun sarı - kırmızılılara uygun bir profil olduğu söylenebilir. Tempolu bir oyuncu olan Berkan Kutlu, preste de Galatasaray’a katkı sağlayabilir.

Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, Taylan’ın savunma önünde oynadığı düzende orta sahanın iç bölgesinde görev yapabileceği gibi 4-2-3-1 gibi düzenlerde de Taylan Antalyalı ile birlikte merkez ikiliyi oluşturabilir.

Ayrıca Galatasaray, geçtiğimiz sezonda Taylan Antalyalı’nın kaçırdığı maçlarda Etebo’yu savunma önünde oynatmış ancak pas kalitesi anlamında sorunlar yaşamıştı. Aytaç Kara’nın yanı sıra Fatih Terim, Berkan Kutlu’yu da bu bölgede değerlendirebilir. Berkan Kutlu’nun savunma önünde oynamasıyla sarı - kırmızılılar pas kalitesi açısından da büyük sorunlar yaşamayacaktır.

Temposunun yanı sıra iyi de bir teknik kaliteye sahip olan 23 yaşındaki Berkan Kutlu, yeni sezonda Galatasaray orta sahasının değişilmez bir parçası haline gelebilir.

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