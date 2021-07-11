ÖZEL | Gianluca Zambrotta: Futbolda döngüler vardır, İtalya hem gençleşti hem de büyüdü

Gianluca Zambrotta, İtalya'nın Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra acı çektiğini ancak artık yeni bir kimlikle gençleşerek olgunlaştığını düşünüyor.

ÖZEL | İdil Erin Tetik @i dilerintetik

Bu yıl tarihinde ilk kez 11 farklı şehirde düzenlenmesiyle ön plana çıkan Avrupa Şampiyonası'nda artık final heyecanına geldik.

Euro 2020 pandemi koşulları nedeniyle beklenmedik bir senaryoya sahne olsa da final kimse adına sürpriz olmadı. En azından İtalya için.

Roberto Mancini ile oynadığı son 33 maçın hiçbirinde mağlup olmayan İtalyanlar, ortaya koyduğu performansla EURO 2012 finalinde yarıda bıraktığı işi tamamlamak için 9 yıl sonra yeniden sahne alıyor.

Romalılar, turnuvada en son final oynadıkları 2012 yılında İspanya'ya Kiev'de 4-0 mağlup olmuşlardı. Peki bu kez talih kimden yana? Futbol "eve" mi, Roma'ya mı gelecek?

İtalya, 2006 Dünya Kupası'na uzandığında takımın ayrılmaz parçalarından biri olan Gianluca Zambrotta ile Gök Mavililer'in Euro 2020 hikayesini Goal Türkiye'de konuştuk.

Profesyonel kariyerinde Juventus, Barcelona, Milan gibi takımların formalarını giyen Zambrotta, ülkesi İtalya ile 3 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı.

İtalya'nın bu yolculuğunun sıra dışı olduğuna inanan Zambrotta, finalde olmayı hak ettiklerini düşünüyor:

"İtalya, 2018 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından sıra dışı ve önemli bir yolculukla Avrupa Şampiyonası'na ulaştı. Mancini ile kayda değer bir sonuç elde ettiler, İtalya harika bir ekiple hazırlandı. Finale kalmayı hak etti, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final ve yarı finalde biraz zorluk çekmesi normal. Gösterdiği performansla finalde olmayı hak ediyor."

"Futbolda döngüler vardır. 2006 ve 2010 Dünya Kupası'ndan sonra İtalya Milli Takım'da jenerasyon değişti ve tekrar rekabetçi bir takım olması birkaç yıl aldı. Ancak daha 2012'de, milli takım Prandelli ile İspanya'ya karşı finale yükseldi ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu.

Bu jenerasyon Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı ve ardından 2022'de Katar'daki Dünya Kupası'na katılmayı umuyor. Önemli bir anda oluşturulmuş bir takım, umarız bize büyük bir memnuniyet verebilirler."

"İtalya'nın kazanıp kazanamayacağını söylemek zor, İngiltere de finale kadar önemli bir yolculuk yaptı. Evlerinde oynuyorlar ve bu iyi bir durum ancak baskıyı kaldıramazsanız kötü de olabilir. 2000'de finale yükselen İtalya, son dakikada ve altın golle yenilirken 2012'de de daha üstün ve güçlü İspanya'ya mağlup oldu. Şimdi ise İngiltere'ye karşı sorunsuz oynama ihtimali ile geliyorlar. Açık bir maç, iki takım da finali hak etti."

Zambrotta kariyeri boyunca büyük kulüplerde harika teknik direktörlerle çalıştı ve en önemlisi, kendisi de bir antrenör. Peki Mancini neyi doğru yaptı ve İtalya'yı bu noktaya getirdi? Mancini, önceki takımlarında kontra atak antrenörüydü, ancak milli takımda topa sahip olmayı seven birine dönüştü. Zambrotta, bunu neye bağlıyor? Mancini'nin elindeki oyuncu malzemesi bunu mu gerektiriyordu?

"Mancini harika bir iş çıkardı, her rekoru kırdı, art arda galibiyet serisi ve olumlu sonuçlar aldı. 2018 Dünya Kupası mağlubiyetinden gelen bir milli takımı yükseltmeyi başardı. Takımı yeniden gruplandırmada çok iyiydi, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayabileceğini söyleyerek başından beri inanıyordu. Coşku veriyordu.

Bu güzel oyun tarzı sadece teknik direktörden değil, oyunculardan da geliyor. Orta sahada Jorginho'dan Barella'ya, Verratti'den Pessina'ya kadar kaliteli bir seviyede topu yönetebilen oyuncular var, diğerleri ise skor üretmekte iyiler. Mancini, milli takıma kimlik kazandırmanın yanı sıra kadroda da kaliteye sahip bir teknik direktör."

Euro 2012'de İtalya, İngiltere'yi devirdi. 9 yıl sonra bu kez finalde karşılaşıyorlar. Peki Zambrotta'ya göre o günden bu yana neler değişti? Ayrıca bugün İtalya ile İngiltere arasında ne gibi farklar var?

"Farklı yıllardı ama şunu söylemeliyim ki İtalya şimdi oyun ve oyuncu anlamında gençleşti ve büyüdü. Doğru modda ve doğru zamanda gelen önemli sonuçlara sahip yeni bir İtalya var.

İngiltere'nin her zaman önemli bir futbol geleneğine sahip bir milli takımı vardı, ancak tarihinde sadece 1966'da kazandı, Premier Lig'deki takımları ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'ni kazanan takımları düşünürsek, İngiliz futbolunun kulüp düzeyinde kazandırdıklarına göre çok az. İngiliz futbolu her zaman önemliydi, ancak ulusal düzeyde ne yazık ki sadece bir kez kazandılar, şimdi bu finalde evde oynamanın önemli bir faktörü ile uzun yıllar sonra önemli bir kupa kazanma fırsatları var.