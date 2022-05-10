Nuri Şahin patronluğundaki Antalyaspor yakaladığı yenilmezlik serisiyle kulüp rekoru kırdı.

Süper Lig'in 36. haftasında Akdeniz ekibi, ligde bu sezon ikincilik iddiasını sürdüren Konyaspor'u konuk etti ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Konyaspor karşısında 5. dakikada 1-0 geriye düşen Antalyaspor, 9. dakikada maça yeniden eşitlik getirdi. 13. dakikada misafir ekip yeniden öne geçerken Nuri Şahin'in öğrencileri, 16. dakikada beraberliği yakaladılar ve 66. dakikada buldukları golle karşılaşmadan galip ayrıldılar.

Antalyaspor ne başardı?

İlhan Palut'un öğrencileri karşısında verdikleri zor sınavdan galibiyetle ayrılan Antalyaspor bu sezon kulüp rekoru kırdı.

Nuri Şahin'in patronluğundaki ekip, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de 14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladı.

Topladığı 55 puanla 8. sırada yer alan Antalyaspor ligdeki son mağlubiyetini 20 Ocak 2021'de 2-1'lik skorla Rize deplasmanında yaşamıştı.

Akdeniz ekibi yenilgi yüzü görmediği 14 maçlık seride 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti ve 32 puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor'u ne bekliyor?

Nuri Şahin'in öğrencileri, Süper Lig'de sezonu tamamlamadan önce 15 Mayıs'ta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacaklar. 2021/22 sezonunun son maçında ise 22 Mayıs'ta Galatasaray'ı misafir edecekler.

Antalyaspor yakaladığı yenilmezlik serisinin ardından Avrupa'ya gitme umutlarını hala sürdürüyor.

Nuri Şahin'in hayali Borussia Dortmund'u çalıştırmak

Antalyaspor’un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir gün Borussia Dortmund’da teknik direktör olarak güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ettiğini söyledi.

Şahin, Kicker dergisine verdiği röportajda, Antalyaspor’da futbol sorumlusu olmadan önce 3-4 kişiye danıştığını, bunlardan birinin Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp olduğunu belirtti:

"Bana, ‘Nuri sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın." dedi."

Borussia Dortmund’u çalıştırmak istediğini söyleyen Nuri Şahin şu şekilde konuştu:

"Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim.

Borussia Dortmund’dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona ‘Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum’ dedim."

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