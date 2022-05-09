Klopp, Guardiola'nın "herkes Liverpool'u destekliyor" sözlerine yanıt verdi

Jürgen Klopp, Pep Guardiola'nın "herkesin Liverpool'u desteklediği" söylemine empati yaparak yanıt verdi.

Liverpool'un Tottenham ile berabere kalmasının ve Manchester City'nin Newcastle'ı 5-0 mağlup etmesinin ardından Guardiola'nın ekibi Premier Lig şampiyonluk yarışında avantajı yakaladı.

Guardiola, Newcastle maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, Liverpool'u hedef alırken rakibi Jürgen Klopp'dan yanıt geldi.

Jürgen Klopp, Guardiola'nın açıklamaları hakkında ne söyledi?

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Pep Guardiola'nın açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:

"Liverpool'da yaşyorum ve evet burada birçok kişi şampiyon olmamızı istiyor, bu doğru, ama Liverpool'da bile muhtemelen bunu sadece yüzde 50 istiyordur.

Bir menajer olarak maçtan sonra oyundan, durumdan büyük ölçüde etkileniyoruz. [Tottenham] Maçından sonra 'Oynuyormuş gibi yapıyorlar ve hala beşinciler' dedim. O an buna inandım ama yanlıştı."

"Ancak bu sadece benim düşüncelerimdi. Antonio Conte'ye, yaptıklarına ve takımı nasıl organize ettiğine saygım büyük."

"Pep'in Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra nasıl hissettiğini bilmiyorum ama Liverpool finale kaldı ve 'Onlar Villarreal ile oynadı, biz Real Madrid ile oynadık' gibi şeyler söylendi."

"Guardiola haklı. Tottenham konusunda haklıydım ve Guardiola da Premier Lig'de son 30 yılda tek şampiyonluğumuz olduğu konusunda haklı. Bütün ülke bizi mi destekliyor bilmiyorum."

"Başka yerlere gidip oynadığımızda bu şekilde hissetmiyorum, hatta tam tersini hissediyorum ama belki bu konuda benden daha çok şey biliyordur."

Guardiola ne söyledi?

Newcastle United maçının ardından konuşan Pep Guardiola, beIN Sports'a şunları söyledi:

"Bir hafta önce kimse şampiyon olacağımızı düşünmüyordu. Bu ülkede medya da dahil olmak üzere herkes Liverpool'u destekliyor."

"Liverpool, Avrupa'da büyük başarılar kazandı, ama Premier Lig'de durum farklı. Son 30 yılda tek şampiyonlukları var. Ligdeki durum ortada. Kalan dokuz puanı almalıyız, belki altı puan bile yeterli olabilir."

"Her şey önümüzdeki iki maçta netleşecek. Çarşamba günü Wolverhampton ile oynayacağımız maç bizim için gerçek bir final. Kaderimiz kendi elimizde, bu çok önemli."

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