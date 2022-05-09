Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'deki şanssızlığı, Troyes ile berabere kaldıkları mücadelede bir dönüm noktasına ulaştı.

Ligue 1'de bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, Troyes'i misafir ettiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede Paris ekibinin gollerini Marquinhos ile Neymar kaydederken sahada 90 dakika görev yapan Lionel Messi yine suskundu.

Lionel Messi son 15 yılın en şanssızı nasıl oldu?

34 yaşındaki Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 24 karşılaşmaya çıktı ve yalnızca 4 gol kaydetti.

Kariyerinin en kurak sezonlarından birini yaşayan Arjantinli yıldız, Troyes karşısında da direklerin engeliyle karşılaştı. Şutu direğe takılan Lionel Messi, 2021/22 sezonunda 10. kez bu şanssızlığı yaşadı.

PSG'nin yıldızı Messi, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana bir sezonda şutu en fazla direğe takılan oyuncu oldu.

10 - Lionel Messi has hit ten times the woodwork with Paris in Ligue 1 2021-22. Since Opta began to collect this data (2006-07), no other player has done it more in the same top-flight season. Curse. #PSGESTAC pic.twitter.com/HbPGuAnuxv — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2022

Mauricio Pochettino, 2-2'lik beraberlik hakkında ne dedi?

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino karşılaşmanın ardından, Amazon Prime Video'ya şunları söyledi: "Bence iyi bir maç çıkardık."

"İki hata yaptık bu yüzden kazanamadık. Maçı domine eden taraftık, pozisyonlarımız oldu ama bu iki hata bize üç puana mal oldu."

PSG, Ligue 1'de sezonu tamamlamadan önce 14 Mayıs'ta Montpellier'e konuk olacak ve dönemin son maçına 21 Mayıs'ta Metz karşısında çıkacak.

Daha fazlası