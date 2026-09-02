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team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
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Yardımcı olanlar:

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur Premier League maç öncesi önüme bakış

Premier Lig
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Mudryk
M. Gibbs-White

Nottingham Forest ile Tottenham'ın Premier League'de City Ground'da oynayacağı maçın kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 3
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ile Tottenham Hotspur arasındaki maç, 5 Eylül 2026'da EST 10.00 ve GMT 15.00'te başlayacak.

Büyük harcama yapan Spurs hâlâ ritmini bulabilmiş değil

Tottenham geçen sezon korkulu düşme hattından kıl payı kurtuldu ancak bu yaz yaptığı devasa harcamalara rağmen sezona iki maçta iki yenilgiyle başladı. Nottingham Forest karşısında City Ground'da sonuç alabilecekler mi? 350 milyonun üzerinde harcamaya rağmen Spurs, Brentford ve Newcastle'a karşı aldığı iki yenilgiyle sezona başladı ve henüz gol atamadı.

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images

Forest uyum sorunları yaşıyor

Yeni bir teknik adamın yönetiminde olan Forest da hâlâ Oliver Glasner'in 3-4-2-1 dizilişine adapte olmaya çalışıyor. Yine de son maçında Liverpool deplasmanında iki kez öne geçtikten sonra 2-2 berabere kalmayı başardı. Glasner'in iç saha performansına çözüm bulması gerekecek; zira bu sezon City Ground'daki iki maçını da Leeds United'a karşı kaybettiler, bunların biri ligde, diğeri ise EFL Cup'taydı.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Takım haberleri ve öne çıkan istatistikler

  • Bu iki takım arasındaki son 10 karşılaşmanın hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı.
  • Tottenham henüz Premier League'de gol atamadı; bu, 1974'ten bu yana en üst seviye bir sezondaki en kötü başlangıcı.
  • Forest'ın yeni transferi Daniel Munoz, Şubat 2024'ten bu yana Premier League'deki tüm savunmacılar arasında en fazla top kapma kazanan oyuncu oldu.

İzlenmesi gereken oyuncular

Forest'ın kilit ismi Morgan Gibbs-White, bu takvim yılında EPL'de 13 gol attı; bu sayı tüm oyunculardan fazla. Anfield'da Liverpool'a karşı da gol attı. Yüksek bonservisle gelen Liam Delap, Chelsea'den transferinin ardından Forest formasıyla ilk 11'de başlamayı umacak.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Spurs, tartışmalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'i Chelsea'den kiraladı. Ukraynalı oyuncunun bu maçta görev alıp almayacağı henüz belli değil ancak yeni orta saha oyuncuları Sandro Tonali and Mateus Fernandes, sırasıyla Newcastle ve West Ham'dan yaptıkları transferlerin ardından uyum yakalamayı hedefleyerek büyük olasılıkla ilk 11'de başlayacak.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Muhtemel 11'ler

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Takım haberleri ve kadrolar

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Muhtemel kadrolar

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Nottingham Forest
NFO
Diziliş
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Tottenham Hotspur
TOT
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Tottenham Hotspur
TOT

Teknik direktör

  • O. Glasner

Oliver Glasner, bu maç öncesinde savunmacı Nicolo Savona ve orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor ve bu aşamada olası bir ilk 11 doğrulanmış değil. Daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Roberto De Zerbi, Spurs cephesinde daha kabarık bir eksik listesiyle karşı karşıya. Wilson Odobert, Xavi Simons ve Pape Matar Sarr'ın tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte cezalı oyuncu kaydı yok ve tahmini ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

NFO

NFO - Form

B04
K2-1
B29
K2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
TOT

TOT - Form

TSG
K3-0
TSG
B2-2
BRE
K3-0
CHA
K5-1
NEW
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Nottingham Forest, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı ancak bu sonuçların ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. Resmî maçlarda son sonuçları, Premier League'de Liverpool deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu; ayrıca Leeds United'a karşı üst üste yenilgiler yaşadılar: ligde 1-0, Carabao Cup'ta ise 2-0. Forest, bu beş maçlık süreçte dört gol attı ve beş gol yedi.

Tottenham'ın son beş maçı da benzer şekilde karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Son maçında Premier League'de sahasında Newcastle United'a 2-0 yenildi, ayrıca ligde Brentford deplasmanında da 3-0 kaybetti. Charlton Athletic karşısında alınan 5-1'lik Carabao Cup galibiyeti bir nebze rahatlama sağladı ancak De Zerbi'nin ekibi bu beş maçta sadece 10 gol atarken sekiz gol yedi ve resmî maçlardaki iki yenilgisinin ikisi de birden fazla farkla geldi.

İkili rekabetteki geçmiş

Kafa Kafaya

Nottingham ForestÇizimTottenham Hotspur
4
0
1
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve Nottingham Forest, Premier League'de Tottenham deplasmanında 3-0 kazandı. Bu sonucun öncesinde de Aralık 2025'te Forest, sahasında Spurs'ü 3-0 yenmişti; yani Forest bu iki karşılaşmada yanıt vermeden altı gol buldu. Son beş Premier League buluşmasında Forest dört, Tottenham ise bir galibiyet aldı. Konuk ekibin tek galibiyeti, Nisan 2024'te Spurs'ün sahasında 3-1 kazandığı maçta geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Mevcut Premier League puan durumunda Nottingham Forest bu maç öncesinde 15. sırada yer alırken Tottenham Hotspur 20. basamakta bulunuyor.

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