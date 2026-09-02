Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ile Tottenham Hotspur arasındaki maç, 5 Eylül 2026'da EST 10.00 ve GMT 15.00'te başlayacak.

Büyük harcama yapan Spurs hâlâ ritmini bulabilmiş değil

Tottenham geçen sezon korkulu düşme hattından kıl payı kurtuldu ancak bu yaz yaptığı devasa harcamalara rağmen sezona iki maçta iki yenilgiyle başladı. Nottingham Forest karşısında City Ground'da sonuç alabilecekler mi? 350 milyonun üzerinde harcamaya rağmen Spurs, Brentford ve Newcastle'a karşı aldığı iki yenilgiyle sezona başladı ve henüz gol atamadı.

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Forest uyum sorunları yaşıyor

Yeni bir teknik adamın yönetiminde olan Forest da hâlâ Oliver Glasner'in 3-4-2-1 dizilişine adapte olmaya çalışıyor. Yine de son maçında Liverpool deplasmanında iki kez öne geçtikten sonra 2-2 berabere kalmayı başardı. Glasner'in iç saha performansına çözüm bulması gerekecek; zira bu sezon City Ground'daki iki maçını da Leeds United'a karşı kaybettiler, bunların biri ligde, diğeri ise EFL Cup'taydı.

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Takım haberleri ve öne çıkan istatistikler

Bu iki takım arasındaki son 10 karşılaşmanın hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı.

Tottenham henüz Premier League'de gol atamadı; bu, 1974'ten bu yana en üst seviye bir sezondaki en kötü başlangıcı.

Forest'ın yeni transferi Daniel Munoz, Şubat 2024'ten bu yana Premier League'deki tüm savunmacılar arasında en fazla top kapma kazanan oyuncu oldu.

İzlenmesi gereken oyuncular

Forest'ın kilit ismi Morgan Gibbs-White, bu takvim yılında EPL'de 13 gol attı; bu sayı tüm oyunculardan fazla. Anfield'da Liverpool'a karşı da gol attı. Yüksek bonservisle gelen Liam Delap, Chelsea'den transferinin ardından Forest formasıyla ilk 11'de başlamayı umacak.

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Spurs, tartışmalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk'i Chelsea'den kiraladı. Ukraynalı oyuncunun bu maçta görev alıp almayacağı henüz belli değil ancak yeni orta saha oyuncuları Sandro Tonali and Mateus Fernandes, sırasıyla Newcastle ve West Ham'dan yaptıkları transferlerin ardından uyum yakalamayı hedefleyerek büyük olasılıkla ilk 11'de başlayacak.

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Muhtemel 11'ler

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Takım haberleri ve kadrolar

Oliver Glasner, bu maç öncesinde savunmacı Nicolo Savona ve orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor ve bu aşamada olası bir ilk 11 doğrulanmış değil. Daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Roberto De Zerbi, Spurs cephesinde daha kabarık bir eksik listesiyle karşı karşıya. Wilson Odobert, Xavi Simons ve Pape Matar Sarr'ın tamamı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte cezalı oyuncu kaydı yok ve tahmini ilk 11 de açıklanmadı. Güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Nottingham Forest, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı ancak bu sonuçların ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. Resmî maçlarda son sonuçları, Premier League'de Liverpool deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu; ayrıca Leeds United'a karşı üst üste yenilgiler yaşadılar: ligde 1-0, Carabao Cup'ta ise 2-0. Forest, bu beş maçlık süreçte dört gol attı ve beş gol yedi.

Tottenham'ın son beş maçı da benzer şekilde karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Son maçında Premier League'de sahasında Newcastle United'a 2-0 yenildi, ayrıca ligde Brentford deplasmanında da 3-0 kaybetti. Charlton Athletic karşısında alınan 5-1'lik Carabao Cup galibiyeti bir nebze rahatlama sağladı ancak De Zerbi'nin ekibi bu beş maçta sadece 10 gol atarken sekiz gol yedi ve resmî maçlardaki iki yenilgisinin ikisi de birden fazla farkla geldi.

İkili rekabetteki geçmiş

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve Nottingham Forest, Premier League'de Tottenham deplasmanında 3-0 kazandı. Bu sonucun öncesinde de Aralık 2025'te Forest, sahasında Spurs'ü 3-0 yenmişti; yani Forest bu iki karşılaşmada yanıt vermeden altı gol buldu. Son beş Premier League buluşmasında Forest dört, Tottenham ise bir galibiyet aldı. Konuk ekibin tek galibiyeti, Nisan 2024'te Spurs'ün sahasında 3-1 kazandığı maçta geldi.

Puan durumu

Mevcut Premier League puan durumunda Nottingham Forest bu maç öncesinde 15. sırada yer alırken Tottenham Hotspur 20. basamakta bulunuyor.