NOSTALJİ | Unutulmaz transferler: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye gidişi

Sergen Yalçın, kuşkusuz ki Türk futbolunun en büyük saf yeteneklerinden biriydi. Oyun zekâsı, tekniği ile her zaman farkını ortaya koyan eski millî futbolcu, sadece yeteneği ile konuşulmadı.

Harika futbolculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de her zaman ön planda olan Yalçın, bununla birlikte ilginç bir transfer geçmişine de sahip.

Yalçın, Burak Yılmaz'la birlikte Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen iki oyuncudan biri olma özelliğini taşıyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen eski yıldız, altı sezon A Takım'da forma giydikten sonra 1997 yılında İstanbulspor'a transfer oldu. Sonra ise, çoğunda kiralık olmak üzere sürekli farklı takımların formasını giydi.

İstanbulspor'da iki sezon oynadıktan sonra, 1999 yılının kış aylarında, o dönem adı Siirt Jetpa olan Siirtspor'a transfer olan Yalçın, kendisini ışık hızıyla Fenerbahçe'de buldu.

Eski millî yıldız, transferinin ardından, "Küçükken Fenerbahçe fanatiğiydim. Bundan böyle çocukluk aşkım için top koşturacağım" demiş olsa da, yıllar sonra herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı.

"Ben Siirt Jetpa ile anlaştığımda bonservisim şirkete geçti. Ben de Siirt'e gittim. O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray beni almak için birbirlerine girdiler.

"Uçaktan indiğimde birine imza atmam lazımdı. Öyle bir kararsız kaldım ki anlatamam. Benim burada bir menfaatim de yoktu. Para kazanmayacaktım zaten.

"Çünkü ben anlaşmamı şirketle yapmıştım. Kulüplerle bir alakam yoktu. Sonuçta Fenerbahçe'yi tercih ettim."

Yalçın, Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı tercih etmemesinin hata olduğunu da itiraf etmişti.

"O zaman için şunu söyleyeyim, çok büyük hata yaptım. Çünkü o sene Galatasaray'da oynasaydım, UEFA şampiyonluğunu kazanmış takımda oynayacaktım.

"Eğer o takımda oynamış olsaydım yüzde yurt dışına transfer olurdum. Çünkü o zaman fizik olarak da mental anlamda da çok iyiydim."

Fenerbahçe'den A Millî Takım'a gitti

Dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Joachim Löw'ün onayı ile sarı-lacivertli formayı diyen Yalçın, millî takıma seçilmeyi başardı.

Sezon sonunda Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamlamış olsa da iyi oynayan Sergen'in takımda kalmasına karar verildi ve bir sezon daha kiralandı.

Ancak teknik direktör Rıdvan Dilmen'in UEFA Kupası'ndan elenince istifa etmesiyle göreve gelen Zdenek Zeman ile Sergen anlaşamadı.

İlk yarının sonlarında formasını kaybeden yıldız futbolcunun sözleşmesi aralık ayında feshedildi.

Sonra ne oldu?

Fenerbahçe'den ayrılan Yalçın, daha sonra sırasıyla Galatasaray, Trabzonspor, tekrardan Beşiktaş, Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da oynadı.

2008'de Eskişehirspor forması ile futbola veda eden Yalçın, 1991 yılında kapısından girdiği Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak 2021'de Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

Eski yıldızın, Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemden akıllarda kalanlar ise yaptığı açıklamalar oldu.

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