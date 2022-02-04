Rıdvan Dilmen, kuşkusuz Türk futbolunun en büyük yeteneklerindendi.

İnanılmaz futbol zekâsı, rakiplerinin belini kıran kıvrak çalımları, kendisine 'şeytan' lakabının takılmasına neden oldu.

Futbol kariyerine 1977'de Nazilli Sümerspor'da başlayan Rıdvan Dilmen; daha sonra Muğlaspor, Boluspor, Sarıyer ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Sarı-lacivertlilerin 103 gollük efsanevi şampiyonluğunun simge isimlerinden biri olan Dilmen, üst üste yaşadığı sakatlıklar, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kendisini doya doya izlettiremedi.

Dilmen'in, 1987'de Fenerbahçe'ye imza atmadan günler önce giydiği forma ise oldukça çarpıcıydı.

Efsanevi futbolcu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmadan birkaç gün önce, Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray'la anlaştı ve sarı-kırmızılı formayı giydi.

Hatta o döneme ait bir gazete haberinde, Rıdvan Dilmen'in şu ifadesi yer alıyordu:

"Bir yıl önce sıradan bir insandım. Sarıyer bana hem babalık hem analık yaptı. Bana kişilik kazandırdılar. Başkan Erdal Aksoy'un yaptıklarını inkâr edemem.

"Başkan izin verdiği takdirde gelecek yıl Galatasaray'da oynamak istiyorum. Sarıyer ve Galatasaray'ın dışında hiçbir formayı giymem."

Yıldız futbolcu, o dönemin büyük yeteneği Sarıyer Kulübü Başkanı Erdal Aksoy'dan izin alıp sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyordu.

Giydi de...

Dilmen, dönemin Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu Ergun Gürsoy'la anlaştı ve gazetelerde, sarı-kırmızılı forması ile fotoğrafları çıktı. Fakat hiçbir zaman Galatasaray için sahaya çıkamadı.

Çünkü Fenerbahçe, Rıdvan Dilmen'i kaçırdı. İnanılmaz ama gerçek...

Rıdvan Dilmen nasıl kaçırıldı?

Sarıyerspor, 1986-87 sezonunda ligdeki son maçını Boluspor ile oynayacaktı ve Fenerbahçe yöneticisi Ercan Aktuna, Bolu'ya geldi.

Büyük yeteneği kaçırmak istemeyen Aktuna, Rıdvan Dilmen'i apar topar arabaya bindirip kaçırdı.

Daha sonra, İstanbul'a gittiler. Günümüzde Galatasaray'ın antrenman sahasının yer aldığı Florya'da, bir eve. İronik...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın teklifinden 75 milyon lira daha fazla ödeyerek Rıdvan Dilmen'i ikna etti.

Dilmen, o anları daha önce şu sözlerle anlatmıştı:

"Maçtan sonra hep beraber Erdoğan Şenay'ın Florya'daki evine gittik. Ben kendilerine Galatasaray ile anlaştığımı ve bu transferin mümkün olmayacağını hatırlattım.

"Sonra fiyatı yükselttiler. Galatasaray'dan 75 milyon lira fazla verdiler. Başka konuşmalar da oldu.

"Ben de hem aradaki fark için hem de Fenerbahçe'yi sevdiğim için 'Tamam' dedim. Sonra bildiğiniz gibi, Fenerbahçeli olduk."

İşte, Fenerbahçe'nin ikonik isminin Galatasaray formasını giydikten birkaç gün sonra, efsanesi olacağı kulübe transferi böyle sonlanmıştı.

Fenerbahçe'de 127 maça çıkan Rıdvan Dilmen, 36 gol atıp 54 asist yaptı.

Yine de Türkiye, sakatlıklardan dolayı büyük yeteneği doyasıya izleme fırsatını kaçırdı.

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